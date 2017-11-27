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Ноя. 27, 2017
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Кто стал победительницей конкурса "Мисс Вселенная"

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Победительницей престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница ЮАР Деми-Ли Нел-Петерс. Ей 22 года. Dni.ru решили узнать, как живет самая красивая девушка.

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