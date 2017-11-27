Кто стал победительницей конкурса "Мисс Вселенная"

Победительницей престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница ЮАР Деми-Ли Нел-Петерс. Ей 22 года. Dni.ru решили узнать, как живет самая красивая девушка.
Девушка снялась для канала СТС
В Москве состоялась траурная церемония
Наследницы венценосных особ пробуют себя в мире высокой моды
Певица, актриса и телеведущая регулярно радует поклонников своими фотографиями
Актер празднует свой день рождения
Сервис "Яндекс.Музыка" показал, каким исполнителям чаще всего ставят "лайки", а кого больше слушают
Евгений Кузин и Александра Артемова с размахом отметили бракосочетание
Актриса получила по заслугам
Актеры появились на презентации
Рейтинг самых высокооплачиваемыемых моделей 2017 года преподнес сюрпризы
Россиянка поделилась своими эмоциями
Певец прокомментировал обсуждения
Бывшая жена дала откровенное интервью
Проститься с артистом пришли сотни людей