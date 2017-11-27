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Ноя. 27, 2017
просмотры: 123

Вдова поразила красотой на прощании с Хворостовским

567

В Концертном зале имени Чайковского состоялась гражданская панихида по всемирно известному исполнителю Дмитрию Хворостовскому. Не осталась без внимания СМИ и вдова артиста. Флоранс Хворостовская появилась на траурной церемонии в черном обтягивающем наряде, демонстрирующем великолепную фигуру. Несмотря на горе, фанаты в соцсетях отметили красоту вдовы.

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