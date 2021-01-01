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Анна Алексеевна Снаткина

Анна Алексеевна Снаткина актриса театра и кино

  • Дата рождения: 13 июля 1983
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Жена/Муж: Виктор Васильев
  • Дети: Вероника

Биография Анны Снаткиной

Анна Снаткина родилась в Москве в семье авиастроителей. Девочка с детства занималась гимнастикой, поэтому об актерской карьере даже не думала.

Правда, когда пришло время поступать, она выбрала ВГИК. Девушка прошла в мастерскую Виталия Соломина, которую окончила в 2004 году.

В кино Анна Снаткина дебютировала еще во время учебы в театральном. Ее первым партнером на экране стал Сергей Безруков в сериале "Участок". Также актриса снялась в таких фильмах и сериалах, как "Боец", "Пушкин. Последняя дуэль", " Татьянин день", "Общая терапия", "Десантура", "Барс".

Личная жизнь

Анне Снаткиной приписывали романы со многими звездными мужчинами. Например, говорили, что с Сергеем Безруковым их связывает не только работа, а с партнером по "Танцам со звездами" Евгением Григоровым девушка не только тренируется.

Однако на самом деле поначалу Анне Снаткиной не везло в любви. В юности знаменитость пять лет встречалась с молодым человеком, но он ее предал. После этого актриса еще долго не решалась заводить отношения.

В итоге артистка вышла замуж за резидента Comedy Club Виктора Васильева. В 2013 году у супругов родилась дочь Вероника.

Интересные факты

  • Впервые о б актерской карьере Анна Снаткина задумалась после просмотра фильма "Телохранитель" с Уитни Хьюстон.
  • В юности актриса из-за травмы позвоночника могла остаться инвалидом. После неудачного урока по фехтованию девушку парализовало. К счастью, ей удалось восстановиться.
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