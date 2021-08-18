"Подвешенная к потолку": замужняя Снаткина рассказала о смелом эксперименте с Пресняковым

Артистка в свои годы превосходно выглядит. Несмотря на то, что она долгие годы счастлива замужем за шоуменом Виктором Васильевым, Анна Снаткина в силу своей профессии уделяет внимание и другим представителям сильного пола.
В свое время звезда занималась спортом, но затем выбрала театр и кино. В Московском губернском театре актриса сыграла в трех спектаклях, а теперь репетирует следующий – "Безымянная звезда". Кстати, его знаменитость сама предложила для постановки.
Ради главной роли Моны Анне пришлось научиться петь. Репетировала она дома в ванной. Она призналась, что ее отец, имеющий музыкальное образование, сначала не поверил, что она смогла петь, подвешенная к потолку, — в смелом номере на Луне.
Партнером Анны Снаткиной в спектакле стал сын Кристины Орбакайте. Артистка заявила, что очень довольна своим коллегой. Они с певцом выручали друг друга на репетициях. Исполнитель звезду – в вокале, актриса же его – в актерстве.
Анна Снаткина назвала Никиту Преснякова очень воспитанным, теплым в общении и достойным человеком. Оценила она по-достоинству и его талант. Напомним, ранее знаменитость рассказала об участии дочери Вероники в ток-шоу.
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