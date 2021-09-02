"Что ты сделала с собой? Одни кости": народ в ужасе от исхудавшей Снаткиной

Звезда российских сериалов Анна Снаткина накануне сопровождала дочь Веронику на школьной линейке. 38-летняя знаменитость появилась на мероприятии в короткой юбке-гофре, черной водолазке и кожаном пиджаке в тон. Волосы знаменитость собрала большим бантом.
В личном микроблоге Снаткина опубликовала снимок с праздника. Пользователи Сети отметили в комментариях, что артистка сама выглядит как ученица. Подписчики в ужасе, они считают, что Анна совсем исхудала и кажется нездоровой. Знаменитости посоветовали вернуться к прежнему весу.
"Ужас какой то, любим, хорошая актриса, но так худеть зачем? Срочно нужно поправиться, как из концлагеря выпустили (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Срочно отъедаться!!!", "Анна, что ты сделала с собой? Тебе не идет такая худоба... Раньше была очень красивой, а сейчас одни кости. 😢😢😢", – отмечают напуганные пользователи Сети.
Ранее Анна Снаткина признавалась, что находится в перманентной борьбе с лишним весом. По словам знаменитости, она склонна к полноте, поэтому вынуждена ограничивать себя в еде.
Отметим, зацикленность Анны Снаткиной на похудении очень беспокоит ее мужа, шоумена Виктора Васильева. Однажды артисту даже пришлось пойти на обман. Анна попросила мужа починить напольные весы, которые перестали работать. Виктор сразу понял, что прибор исправен, достаточно заменить батарейку. Между тем Васильев сказал Снаткиной, что устройство вышло из строя, поэтому нужно отдать его в ремонт. "Теперь у нас дома не весов, Аня ходит в отличном настроении", – вспоминал в интервью муж актрисы.
Также Виктор Васильев рассказывал, что у его супруги есть еще один чудо-прибор – маленькие весы для продуктов. Устройство Анна Снаткина берет с собой даже на гастроли. Актриса замеряет вес порции, прежде чем начать есть.
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