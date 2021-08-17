"Пиар – тоже работа": Снаткина рассказала об участии малолетней дочери в ток-шоу

Российская актриса Анна Снаткина дала откровенное интервью и рассказала об участии дочери в ток-шоу.

В этом году дочери Анны Снаткиной и Виктора Васильева Веронике исполнилось восемь лет. Девочка растет творческой и развитой. Она уже знает три языка и готовится начать изучение еще двух.

В школе с первого класса Вероника помимо родного языка учит английский и китайский языки. Также скоро добавятся испанский и французский. По словам Снаткиной, дочка обожает учиться и очень расстраивается, если приходится пропускать уроки.

Помимо основных занятий Вероника ходит на вокал и уроки музыки, а также занимается гимнастикой у Ирины Виннер. Несмотря на такое активное развитие, дочь Снаткиной редко показывают общественности. Актриса не хочет, чтобы девочка вела светский образ жизни и участвовала в различных шоу.

"Заниматься пиаром – это тоже работа, и она для взрослых", – рассказала Снаткина.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как паралич и возможная инвалидность могли перевернуть жизнь Анны Снаткиной с ног на голову. Будущая актриса получила травму в детстве и в будущем проблема дала о себе знать.

Напомним, звезда отечественных теленовелл Анна Снаткина замужем за актером Виктором Васильевым с 2012 года. Свадьба знаменитостей прошла в Санкт-Петербурге в условиях секретности. Через год после замужества Анна стала мамой.