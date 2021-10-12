Сафонов воссоединился со Снаткиной спустя 15 лет: Я увидел своего человека

В 2007 году на экраны вышел сериал "Татьянин день". Главные роли в теленовелле исполнили Анна Снаткина и Кирилл Сафонов. Актеры так правдоподобно изображали любовь в кадре, что зрители уверовали в то, что романтические отношения их связывают и в реальности.
Сплетни об интрижке между Сафоновым и Снаткиной не подтвердились. Со временем стало понятно, что между звездами "Татьяниного дня" была только дружба.
Недавно Кирилл Сафонов и Анна Снаткина вновь сошлись на съемочной площадке. Знаменитости вместе работали над сериалом "Криминальный доктор", премьера которого состоится 11 октября на НТВ.
В свежем интервью Сафонов признался, что встретиться со Снаткиной на съемочной площадке спустя 15 лет было немного странно. По словам актера, его партнерша за эти годы ничуть не изменилась. Кириллу в какой-то момент показалось, что он вновь оказался в "Татьянином дне".
Актер не скрывает, что очень нервничал и весь извелся перед воссоединением с коллегой по цеху. Сафонов очень ждал встречи со Снаткиной, однако понимание того, что в одну реку дважды не войти, заставляло его тревожиться. Переживал актер напрасно, с первых минут на площадке все пошло как по маслу.
"Но в итоге я увидел на площадке своего родного человека, замечательную актрису", – сказал Кирилл Сафонов.
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