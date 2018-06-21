Сборная Германии по футболу ЧМ-2018

Национальная сборная Германии по футболу попала на ЧМ-2018 по результатам отборочного турнира. Команда выступала в группе С и одолела всех соперников, заработав 30 очков по итогам 10 матчей.
На финальном этапе Чемпионата мира по футболу Германия встретится с соперниками из Мексики, Швеции и Южной Кореи: команды попали в группу F. Главный тренер сборной - местный специалист Йоахим Лёв.
Команда выступит на ЧМ-2018 в следующем составе:
Вратари - Марк-Андре Тер Стеген, Бернд Лено, Кевин Трапп, Мануэль Нойер.
Защитники - Жером Боатенг (капитан), Матс Хуммельс, Йонас Гектор, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Никлас Зюле, Марвин Платтенхардт, Джонатан Та.
Полузащитники - Юлиан Брандт, Себастьян Руди, Юлиан Дракслер, Месут Езил, Леон Горецка, Тони Кроос, Илкай Гюндоган, Марко Ройс, Сами Хедира.
Нападающие - Марио Гомес, Нильс Петерсен, Лерой Сане, Томас Мюллер, Тимо Вернер.
Матчи сборной Германии на ЧМ-2018
17 июня, 18:00 мск. Германия - Мексика. Стадион "Лужники", Москва.
23 июня, 21:00 мск. Германия - Швеция. Олимпийский стадион "Фишт", Сочи.
27 июня, 17:00 мск. Республика Корея - Германия. Стадион "Казань Арена", Казань.