Похоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать

Рак в жизни Буйнова Тесты Развод Марии Погребняк Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Среда 19 июля

08:40"Мракобесие": сын Газманова оценил масштаб введенных против его семьи санкций 08:05Похоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать 08:00Как сказываются выяснения отношений Гуфа с Королевой и Айзой на психике ребенка 06:44Гинеколог: Препараты для прерывания беременности могут вызвать кровотечение 04:31Тимати объявил о длительной паузе в музыкальной карьере: интересуют другие проекты 02:37Основные правила по уходу за наращенными ресницами 01:38Развод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака 00:40"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь 00:03Исследование: треть россиян согласились летом работать по сокращенному графику 22:51"Как фурия пролетела": опозоренная Волочкова свела счеты с соперницей 20:32Московские "ливневки" справляются с последствиями дождей – эксперт 20:00Сколько Пугачева зарабатывает на корпоративах 19:31Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино 18:58"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян 17:22"Красоточка": Пегова в мини-юбке блеснула сочной фигурой 16:32Прическа как у певицы Валерии: идеальная укладка за 5 шагов 14:00О могилe Этуша и его жены будет заботиться чужой человек 13:40Психолог об активности Костомарова в соцсетях: Ищет опору для движения вперед 12:20Влюбленный миллионер подарил Варваре шикарную квартиру в Эмиратах 11:41В Москве змея заползла в жилую квартиру 09:23Актера Захарьева из сериала "Глухарь" увезли в больницу после спектакля 08:00Звездный стоматолог развенчал мифы о кариесе 06:47Назван простой способ защититься от телефонных мошенников 04:38Какие вещи визуально делают женщин старше 02:26Россиянин купил в магазине маринованные грибы с саморезами 00:07Кардиолог: Дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза 22:54Стандартные водительские права приравнивают к электронным аналогам: новый проект Минцифры 21:57"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды 21:07Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше 20:05Высший пилотаж: Кейт Миддлтон стала изюминкой мощного поединка 19:07"Секретный укол": Буйнов рассказал о борьбе с онкологией 19:00От Билана до Баскова: все звезды страны приехали в Санкт-Петербург 18:01Звезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида 17:03"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках 16:11Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни 15:16"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 14:00На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси 13:24Дочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной 11:44Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России 09:50 Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра 09:00"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 08:06CuttaCutta: на Патриках предлагают попробовать все сразу 06:02Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез" 05:14Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2023 года 04:11Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан" 02:31Залезший за клубникой медведь попал на видео 00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Похоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать

Похоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать
132

Могила Владимира Этуша считается самой ухоженной и одной из самых посещаемых на Новодевичьем кладбище столицы. Именно тут и будет похоронена вдова актера – Елена Этуш.

Елена Этуш – третья жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова...

Стало известно, что она уже распорядилась: после кончины тело ее должно быть кремировано, а урну с прахом надлежит поставить в нишу, рядом с урной любимого супруга. Таким образом, они окажутся в одной могиле.

"Ниша была изначально сделана в расчете на две урны, Елена Евгеньевна при похоронах мужа все предусмотрела, – говорит ее друзья. – Именно поэтому уже сейчас на могиле есть ее изображение – на барельефе вместе с Владимиром Абрамовичем. Останется только выбить ее имя и даты жизни. Но пусть живет долго, чтобы подольше не пришлось это делать".

Памятником, который сейчас стоит на могиле Владимира Этуша, занимался найденный его вдовой молодой талантливый скульптор Филипп Трушин. Его же вдова решила официально назначить ответственным за свое и мужа захоронение, чтобы скульптор имел потом законные основания убирать там и проводить ремонт.

Фото: Дни.ру

Стоит заметить, что по согласно Федеральному закону "О погребении и похоронном деле" захоронение родственника в одну и ту же могилу разрешается после истечения полного периода минерализации, (не ранее 15 лет с момента последнего захоронения). Для урны эти временные сроки не действуют – ее можно подзахоронить в любое время. А поскольку Владимира Этуша было кремировано, то и вовсе не возникнет никаких юридических проблем с будущим захоронением его супруги.

19 июля 2023, 08:05
Фото: Alexandr Yakovlev / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

Вдова актера Владимира Этуша Елена Горбунова.
Актер Алексей Панин.
Актер Виктор Добронравов.
Актриса Вера Васильева и юрист Дарья Милославская (слева направо).
Актриса Наталья Варлей, дочь актера Владимира Этуша Раиса (слева направо) и ее сын Владимир.
Артистка Клара Новикова и вдова актера Владимира Этуша Елена Горбунова.
Актер Александр Галибин.
Актер Вениамин Смехов.
Актер Алексей Гуськов.
Внук Владимира Этуша и актриса Людмила Максакова (в центре).
Актер Владимир Вдовиченков.
Актеры Леонид Ярмольнки и Лидия Вележева.
Актер Сергей Маковецкий.
Шоумен Александр Олешко.

По теме

О могилe Этуша и его жены будет заботиться чужой человек

"Это не был блуд": подруга разоблачила измены женатого Этуша с Чурсиной

Оставила тут дачу и квартиру: вдова Этуша покинула Москву
Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

"Мракобесие": сын Газманова оценил масштаб введенных против его семьи санкций

"Мракобесие": сын Газманова оценил масштаб введенных против его семьи санкций
Одним из участников проходящего в Северной столице грандиозного музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" стал Родион Газманов. Корреспондент "Дни.ру" встретился с музыкантом за кулисами БКЗ "Октябрьский". В санкциях, которые то и дело вводятся против семьи Газмановых, есть закономерность.

Как сказываются выяснения отношений Гуфа с Королевой и Айзой на психике ребенка

Как сказываются выяснения отношений Гуфа с Королевой и Айзой на психике ребенка
Юля Королева официально подала на развод с Гуфом, а Айза намекает на скорое воссоединение. Очередная попытка привлечь к себе внимание или конец истории? На насущные вопросы ответил юрист по семейному праву Назар Назаров.

Тимати объявил о длительной паузе в музыкальной карьере: интересуют другие проекты

Тимати объявил о длительной паузе в музыкальной карьере: интересуют другие проекты
Рэпер Тимати заявил, что приостановил музыкальную карьеру.

Развод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака

Развод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака
Горький конец красивой истории. Звезда шоу "Звезды в Африке" Мария Погребняк все решила. Экс-нападающий сборной России по футболу не смог сохранить счастливую семью.

"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь

"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь
Поющая телеведущая долго не говорила о сокровенном, но теперь Ольга Бузова раструбила о любви в деталях. Самое светлое чувство, которому нет равных испокон веков, взволновало поп-звезду так глубоко, что она решила пофилософствовать.

Выбор читателей

17/07Пнд"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды 17/07ПндЗвезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида 17/07Пнд"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 17/07ПндБуйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше 17/07Пнд"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 17/07ПндДочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной