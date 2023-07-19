Похоронят в одной могиле: тело вдовы Этуша решено кремировать

Могила Владимира Этуша считается самой ухоженной и одной из самых посещаемых на Новодевичьем кладбище столицы. Именно тут и будет похоронена вдова актера – Елена Этуш.

Елена Этуш – третья жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова...

Стало известно, что она уже распорядилась: после кончины тело ее должно быть кремировано, а урну с прахом надлежит поставить в нишу, рядом с урной любимого супруга. Таким образом, они окажутся в одной могиле.

"Ниша была изначально сделана в расчете на две урны, Елена Евгеньевна при похоронах мужа все предусмотрела, – говорит ее друзья. – Именно поэтому уже сейчас на могиле есть ее изображение – на барельефе вместе с Владимиром Абрамовичем. Останется только выбить ее имя и даты жизни. Но пусть живет долго, чтобы подольше не пришлось это делать".

Памятником, который сейчас стоит на могиле Владимира Этуша, занимался найденный его вдовой молодой талантливый скульптор Филипп Трушин. Его же вдова решила официально назначить ответственным за свое и мужа захоронение, чтобы скульптор имел потом законные основания убирать там и проводить ремонт.

Стоит заметить, что по согласно Федеральному закону "О погребении и похоронном деле" захоронение родственника в одну и ту же могилу разрешается после истечения полного периода минерализации, (не ранее 15 лет с момента последнего захоронения). Для урны эти временные сроки не действуют – ее можно подзахоронить в любое время. А поскольку Владимира Этуша было кремировано, то и вовсе не возникнет никаких юридических проблем с будущим захоронением его супруги.