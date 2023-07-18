О могилах Этуша и его жены будет заботиться чужой человек

Memento mori – говорили древние римляне. Вдова Владимира Этуша хорошо знает, как важно помнить о смерти, поэтому уже сегодня позаботилась о захоронении.



На могиле Владимира Этуша на Новодевичьем кладбище изначально была полная нежности фотография актера с третьей женой – Еленой Этуш. Потом снимок сменил барельеф работы молодого скульптора Филиппа Трушина.

Он же, кстати, по замыслу вдовы, будет ответственным за захоронение, когда она уйдет из жизни. Елена Этуш не хочет, чтобы могила мужа, о которой она так тщательно сегодня заботится, после ее ухода пришла в запустение, как это часто бывает. Поэтому и планирует оставить Трушину некоторую сумму денег и официально оформить его в качестве ответственного, потому что по закону только в этом случае он сможет проводить какие-то ремонтные работы на кладбище.

"Я ухаживаю за всеми памятниками, которые делал, – рассказал Трушин в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Для меня искусство – это смысл моей жизни, все памятники – мои дети. Поэтому я забочусь о них. А вообще часто бываю на Новодевичьем, это место моей силы. Бывают дни, когда просто прихожу туда и убираю на бесхозных могилах. Кто, если не я?!"

Рассказал он и про сегодняшние отношения с вдовой Этуша. "Мы всегда вместе что-то делаем, у нее хороший глаз, отличный вкус. Когда на заводе мы делали памятник, то там многие думали, что Елена Этуша – моя мама. В чем-то это так и есть. Я ей очень благодарен, мы с ней многое сделали!"

Как писали ранее "Дни.ру", Елена Этуш заранее выбрала себе место под захоронение – рядом с мужем. Этим и объясняется уже сейчас поставленное совместное фото на могиле. "Надеяться мне не на кого. Сейчас я сделала именно так, как хочу, – пояснила вдова актера. – А кто бы это после моей смерти делал? Когда я умру, то останется только надпись добавить, а фотография моя тут уже есть".