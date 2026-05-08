"Ставку делают не на талант": звезда "Ворониных" Екатерина Волкова вскрыла грязную правду о кино

Звезда культового ситкома "Воронины" Екатерина Волкова не выдержала и выплеснула всю горечь от того, во что превратилось современное российское искусство: теперь в кино решают не пробы, а количество подписчиков.



Эра профессионалов в отечественном кинематографе стремительно закатывается, уступая место блогерам из соцсетей. Екатерина Волкова, чей актерский авторитет не вызывает сомнений, забила в набат, вскрыв нарыв современного кинопроизводства. В интервью "Пятому каналу" актриса прямо заявила: сегодня диплом театрального вуза — это лишь пыльная бумажка, которая проигрывает битву за роль обычному блогеру.

Продюсеры, ослепленные жаждой легких денег и охватов, больше не ищут глубину образа или мастерство перевоплощения. Их интересует только медийный вес кандидата в запрещенных соцсетях.

"Ставку делают не на талант, а на популярность и количество фолловеров", — вскрыла грязную правду о кино Волкова.

Из-за этой порочной системы целое поколение молодых, блестящих выпускников театральных училищ остается "за бортом", так и не получив шанса выйти на съемочную площадку. Их места занимают те, кто умеет эффектно кривляться на камеру смартфона, но не имеет ни малейшего понятия о системе Станиславского.

Для самой Екатерины эти размышления — не просто теория, а глубокая личная драма. Совсем недавно актрису настиг удар в спину: ее уволили из Театра Комедии, которому она отдала десять лет жизни. 44-летняя Волкова, находящаяся в расцвете сил и красоты, была выставлена за дверь с унизительной формулировкой. По словам артистки, продюсер театра намеренно использовал слово "старая", чтобы максимально больно ранить и обесценить ее заслуги.