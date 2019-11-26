"Мне было очень больно": любовник Милявской появился в эфире Первого канала

Скандал вокруг развода Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова набирает обороты. В студии шоу на Первом канале, главным героем которого стал муж певицы, появился ее любовник.

В рамках скандально известной передачи Дмитрия Шепелева певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) объявил о романе с Лолитой Милявской. Их отношения продолжались год. Причем оказалось, что Лолита и Дмитрий поженился ровно в день рождения ее экс-возлюбленного. Данко сообщил эту пикантную подробность, когда в передаче показали кадры со свадебного торжества Милявской и Иванова.

"Десять лет назад, когда эта шикарная свадьба состоялась у ребят, мне было не все равно. Я вот смотрел эти кадры, мне было очень больно в сердце. Есть такой орган вот здесь вот. Оно очень болело. Сейчас тоже подергивает", – признался сидящий в зале Данко, которому кто-то любезно дал микрофон.

Казалось, что между любовником Лолиты и ее мужем неизбежно должен был назреть конфликт, причем прямо в студии, но этого так и не случилось. Наоборот, Данко проявил уважение по отношению к Дмитрию Иванову и объяснил почему.

Оказалось, молодой муж Лолиты Милявской донашивал за Данко его вещи. Об этом рассказал сам бывший любовник эпатажной артистки. "Мало того, это все происходило в мой день рождения. Это 20 марта. Это мой день рождения. У ребят свадьба была в мой день рождения. После свадьбы мне тоже было какое-то время больно, потому что я видел Диму в своих часах, в своей рубашке. Мы год жили с Лолитой, да, целый год. Честно сказать, я уважаю Дмитрия за то, что он с Лолитой прожил десять лет. Это героический человек", – высказался популярный певец.

Пока неизвестно, как к внезапным откровениям бывшего любовника отнеслась сама Лолита Милявская. Отметим, что сегодня, 26 ноября, будет продолжение скандально известного шоу.