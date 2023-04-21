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Пятница 21 апреля

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"Скиньтесь мне на свадьбу на Гавайях": наклянчившая на отдых Дакота выходит замуж

"Скиньтесь мне на свадьбу на Гавайях": наклянчившая на отдых Дакота выходит замуж
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Счастливая Рита Дакота поделилась в своем блоге фотографией, на которой тычет кольцом прямо в камеру.

Радостной новостью в своем блоге поделилась певица Рита Дакота. Теперь она может называть себя не любовницей или сожительницей, а гордым словом "невеста".

А все почему: она выходит замуж, ведь ее избранник Федор Белогай сделал ей предложение. О молодом человеке известно то, что он многогранная творческая личность, работает коучем и уже состоял в браке, ровно как и Рита.

Что же до решения пожениться: спонтанным оно не было. Некоторое время назад певица вызвала возлюбленного на серьезный разговор и дала ему понять, что подпись "мой муж" под совместными снимками ей понравилась бы гораздо больше. Поняв этот тонкий намек, Федор Белогай и презентовал Рите Дакоте заветное кольцо от Tiffany.

Пользователи Сети, узнав эту новость, порадовались за пару Риты и Федора: "Рите женского счастья! И побольше кипятка!", "Он трудоголик, даже во сне медитирует, бабло зарабатывает", "Магистр кипятка", "Ну, терпения Фёдору!".

А некоторые комментаторы уже заранее озаботились организационными вопросами предстоящей свадьбы Риты Дакоты и Федора Белогая.

"Бабки насобирала уже на торжество среди подписоты?", "Бабки просит на свадьбу задонатить?" (Пожертвовать – Прим. ред.), "Выпьют кипятка и помедитируют, а за все, как всегда, заплатят лохушки-подписчицы", "На свадьбе тоже будет кипяткопитие, по 5 литров на гостя", "Скоро начнет бабло со своих подписчиц собирать. Как она уверяет, я же офигенная, поэтому скиньтесь мне на свадьбу на Гавайях. Отдых на Маврикии вы же уже оплатили", – проехались по невесте комментаторы.

Напомним, что Рита и Федор продают курсы по медитации и особую диету, которая заключается в том, что ее приверженцам нужно пить кипяток. Ранее вокруг певицы разразился скандал, когда в честь своего дня рождения блондинка объявила о сборе пожертвований на раскрутку альбома. Однако на следующий день наклянчившая, как уверены многие, на отдых Рита Дакота вылетела на Маврикий вместе с бойфрендом.


21 апреля 2023, 13:00
Рита Дакота. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

Соколовский и Дакота познакомились в далеком 2007 году.
Пара оказалась в числе финалистов конкурса "Фабрика звезд".
Влад после проекта начал покорять мир шоу-бизнеса, а Рита создала независимую группу.
Бурный роман им удавалось скрывать почти полгода.
Соколовский сделал Дакоте предложение во время отдыха на Бали.
Они расписались и обвенчались в 2015 году.
Торжество в честь свадьбы оказалось очень пышным.
На празднике присутствовали порядка 150 человек.
Спустя два года у пары родилась дочь.
Дакоте удавалось достаточно долго скрывать беременность.
Девочку решили назвать Мия.
Информация о разводе Дакоты и Соколовского появилась в июле 2018 года.
По некоторым данным, певица устала терпеть измены мужа.
Теперь пару ждет долгий бракоразводный процесс.

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