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Четверг 25 мая

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Собчак раскритиковала устаревший и бедный стиль свадьбы Дакоты

Собчак раскритиковала устаревший и бедный стиль свадьбы Дакоты
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Рита Дакоты вышла замуж после длительного одиночества и мучительного развода с Владом Соколовским.

Российская певица Рита Дакота обручилась с Федором Белогаем. Свадьба не была помпезной, молодожены выбрали обыкновенные образы для этого особого дня. Сама невеста и вовсе приехала в загс на самокате, сообщает Пятый канал.

Ведущая Ксения Собчак раскритиковала такой подход. Напомним, оригинальную и даже пугающую свадьбу самой блондинки и режиссера Константина Богомолова обсуждала вся страна. Молодожены приехали в загс в катафалке. Не удивительно, что рутинная свадьба Риты Дакоты взбесила блондинку и показалась ей скучной и бедной.

"С самим мероприятием, конечно, поздравляю. Но мне одной казалось, что все эти свадьбы в "джинсах-майках" уже нас, слава богу, покинули? Сейчас есть очень достойные лаконичные варианты платьев", – язвительно написала Ксения Собчак.

Подписчики ведущей поддержали ее идею. Фанаты Собчак согласились, что свадьба Риты Дакоты оказалась старомодной и выглядела дешево. Впрочем, нашлись и защитники Риты Дакоты, которые уверены, что Ксении Собчак не стоило бы совать свой нос в чужие дела.

"Ксения стареет, многое ее шокирует, аминь"; "Им так комфортно и красиво", – написали фанаты.

Не обошлось без упоминаний странной свадьбы Ксении Собчак. Ей припомнили, что ее катафалк на свадьбе смотрелся тоже неуместно.

25 мая 2023, 09:20
Рита Дакота. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

Соколовский и Дакота познакомились в далеком 2007 году.
Пара оказалась в числе финалистов конкурса "Фабрика звезд".
Влад после проекта начал покорять мир шоу-бизнеса, а Рита создала независимую группу.
Бурный роман им удавалось скрывать почти полгода.
Соколовский сделал Дакоте предложение во время отдыха на Бали.
Они расписались и обвенчались в 2015 году.
Торжество в честь свадьбы оказалось очень пышным.
На празднике присутствовали порядка 150 человек.
Спустя два года у пары родилась дочь.
Дакоте удавалось достаточно долго скрывать беременность.
Девочку решили назвать Мия.
Информация о разводе Дакоты и Соколовского появилась в июле 2018 года.
По некоторым данным, певица устала терпеть измены мужа.
Теперь пару ждет долгий бракоразводный процесс.

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