Собчак раскритиковала устаревший и бедный стиль свадьбы Дакоты

Рита Дакоты вышла замуж после длительного одиночества и мучительного развода с Владом Соколовским.

Российская певица Рита Дакота обручилась с Федором Белогаем. Свадьба не была помпезной, молодожены выбрали обыкновенные образы для этого особого дня. Сама невеста и вовсе приехала в загс на самокате, сообщает Пятый канал.

Ведущая Ксения Собчак раскритиковала такой подход. Напомним, оригинальную и даже пугающую свадьбу самой блондинки и режиссера Константина Богомолова обсуждала вся страна. Молодожены приехали в загс в катафалке. Не удивительно, что рутинная свадьба Риты Дакоты взбесила блондинку и показалась ей скучной и бедной.

"С самим мероприятием, конечно, поздравляю. Но мне одной казалось, что все эти свадьбы в "джинсах-майках" уже нас, слава богу, покинули? Сейчас есть очень достойные лаконичные варианты платьев", – язвительно написала Ксения Собчак.

Подписчики ведущей поддержали ее идею. Фанаты Собчак согласились, что свадьба Риты Дакоты оказалась старомодной и выглядела дешево. Впрочем, нашлись и защитники Риты Дакоты, которые уверены, что Ксении Собчак не стоило бы совать свой нос в чужие дела.

"Ксения стареет, многое ее шокирует, аминь"; "Им так комфортно и красиво", – написали фанаты.

Не обошлось без упоминаний странной свадьбы Ксении Собчак. Ей припомнили, что ее катафалк на свадьбе смотрелся тоже неуместно.