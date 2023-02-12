Борис Кутневич – звуковой режиссер, хорошо известный узкому кругу зрителей по мультипликационному проекту «Маша и медведь». Об этом артисте мало что известно, «визитной карточкой» творческого таланта стало озвучивание Мишки в вышеупомянутом мультике.
Несмотря на популярность мультфильма, Бориса не все знают в лицо. Это неудивительно, ведь он стоит по ту сторону экрана, занимается озвучиванием того самого Медведя.
Родился Кутневич в столице, родители не имеют отношения к кино и искусству. О своей семье, в целом, биографии этот человек не распространяется.
Как и все дети, учился в обычной общеобразовательной школе, а после выпуска получал образование по специальности звукорежиссер. Сегодня является дипломированным специалистом.
Звукорежиссер долгое время занимался поиском голоса на роль Маши и Медведя. Алина Кукушкина практически сразу была утверждена на озвучивание Машеньки, а вот найти Мишку не так просто. Был устроен большой кастинг, но в голосе каждого претендента Кутневич находил изъян.
В один из моментов звукорежиссер сам встал перед микрофоном, чтобы показать, как надо рычать. Создатели проекта в этот момент поняли, что кастинг закончен. На голос Миши был утвержден Борис Кутневич.
О семье и детях этот «артист невидимого фронта» не распространяется. Известно, что для озвучивания отдельных серий привлекал собственных детей. Кутневич много лет женат, в служебных романах замечен не был.
Артист хорошо известен по масштабному мультипликационному проекту «Маша и Медведь». Другие его работы пока неизвестны.
Борис Кутневич продолжает трудиться над новыми сериями уже полюбившегося проекта. У него еще много нереализованных задумок.