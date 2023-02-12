Борис Герасимович Кутневич актер (озвучка)

Борис Кутневич – звуковой режиссер, хорошо известный узкому кругу зрителей по мультипликационному проекту «Маша и медведь». Об этом артисте мало что известно, «визитной карточкой» творческого таланта стало озвучивание Мишки в вышеупомянутом мультике.

Биография Бориса Кутневича

Несмотря на популярность мультфильма, Бориса не все знают в лицо. Это неудивительно, ведь он стоит по ту сторону экрана, занимается озвучиванием того самого Медведя.

Семья

Родился Кутневич в столице, родители не имеют отношения к кино и искусству. О своей семье, в целом, биографии этот человек не распространяется.

Детство и юность

Как и все дети, учился в обычной общеобразовательной школе, а после выпуска получал образование по специальности звукорежиссер. Сегодня является дипломированным специалистом.

Карьера Бориса Кутневича

Звукорежиссер долгое время занимался поиском голоса на роль Маши и Медведя. Алина Кукушкина практически сразу была утверждена на озвучивание Машеньки, а вот найти Мишку не так просто. Был устроен большой кастинг, но в голосе каждого претендента Кутневич находил изъян.

В один из моментов звукорежиссер сам встал перед микрофоном, чтобы показать, как надо рычать. Создатели проекта в этот момент поняли, что кастинг закончен. На голос Миши был утвержден Борис Кутневич.

Личная жизнь

О семье и детях этот «артист невидимого фронта» не распространяется. Известно, что для озвучивания отдельных серий привлекал собственных детей. Кутневич много лет женат, в служебных романах замечен не был.

Интересные факты

Коллеги признаются, что артист полностью соответствует своему мультипликационному герою. Такой же добрый и терпеливый.

В новогодних сериях про «Машу и Медведя» он уступил микрофон Эдуарду Назарову. С чем связан такой порыв щедрости остается загадкой.

Когда у Алины Кукушкиной менялся голос, Кутневич временно ввел замену, поставил к микрофону Варвару Саранцеву из «Домисольки».

Помимо Медведя артист озвучивал Тигра, Пещерного медведя, соперника за сердце элегантной Медведицы.

Роли Бориса Кутневича

Артист хорошо известен по масштабному мультипликационному проекту «Маша и Медведь». Другие его работы пока неизвестны.

Актер сегодня

Борис Кутневич продолжает трудиться над новыми сериями уже полюбившегося проекта. У него еще много нереализованных задумок.