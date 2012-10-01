О сериале

Отечественный сериал "Маша и Медведь" 2 сезон представляет собой красочную альтернативу иностранным мультипликационным проектам. Дети с удовольствием следят за приключениями гиперактивной девочки-затейницы и ее косолапого друга. Не составляет исключение взрослая аудитория, которой придется по нраву добрый и веселый мультик.

"Маша и Медведь": сюжет

Первое появление Маши в лесу знаменуется наведением порядка, девочка не обделяет вниманием местных обитателей. Но к мишке у нее особое отношение. Знакомство с непоседливой малышкой вначале не обрадовало Медведя: девочка внесла суматоху, сумбур в размеренную и спокойную жизнь. Однако со временем косолапый сдружится с шалуньей, они будут переживать забавные приключения вместе.

2 сезон

Действие популярного мультфильма разворачивается в лесу, для обитателей которого характерна размеренность, спокойствие. Попытки озорной девчушки познать мир иногда превращаются в катастрофу. Но мишка всегда поддержит, придет на помощь.

Во 2 сезоне дружба девочки и доброго животного только крепнет. Непоседа учится, как пользоваться смартфоном. Важное событие для Машеньки – занятия в первом классе. В планах косолапого устроить необычный День Рождения: шоу на льду запомнится надолго. Машины шалости сопровождаются неодобрительным рычанием мишки – она становится порой занозой для любого животного.



"Маша и Медведь": 1 сезон

В 2009 году стартовала трансляция сериала. Сверхактивная девочка Маша не может усидеть на месте. Она верит, что мир вертится лишь вокруг нее. Малышка находит самостоятельно занятия и развлечения, несмотря на желания других, в том числе своего друга, спокойно отдохнуть. Главная героиня изменила жизнь мишки: они встречают в компании новый год, отправляются на прогулки по лесу, делают припасы на зиму.

Медведь заботится о девочке и любит трогательно, однако постоянно ворчит, показывает своим видом, что девочка явилась не вовремя. Большой друг поспешит на помощь, порадуется вместе с Машенькой, наведет порядок после веселых игр.

"Маша и Медведь": как снимали

Создание сериала проводится благодаря трехмерной графике. В работе над проектом участвуют примерно 90 человек. На съемки одной серии в среднем отводится от полугода до 8 месяцев, одновременно разрабатывают 4 серии. Чтобы создать нового героя, потребуется месяц. Премьера первой серии состоялась в октябре 2012 года, выход последнего эпизода 2 сезона – через 3 года (02.09.2015).

"Маша и Медведь": актеры о сериале

Ее называют девочкой, которая отдала свой звонкий голос главной героине сериала.

Алиса Кукушкина:

"Мне очень нравится озвучивать непоседу Машу. К тому же моя мама также участвует в проекте, ее голосом говорит медведица. Планирую после школы поступить в театральное училище и стать актрисой".

Борис Кутневич:

"Озвучка добродушного покладистого Медведя в 2009 году принесла популярность. В проект попал случайно, без кастинга. Обыграть персонаж трудно: он не говорит, лишь издает звуки".

"Маша и Медведь": любопытные факты