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Маша и Медведь – 2 сезон

  • Жанр: Мультсериалы
  • Год: 2012
  • Дата выхода: 1 октября 2012
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Денис Червянцев, Наталья Мальгина, Роман Козич, Олег Ужинов
  • Сценарист: Олег Кузовков
  • Композитор: Василий Богатырев
  • Количество серий: 26
  • Возрастные ограничения: 0+
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  • Студии/Телеканалы: Анимаккорд
  • Актёры: Варвара Саранцева, Борис Герасимович Кутневич
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  • Маша и Медведь – 2 сезон Маша и Медведь – 2 сезон 7.6
    Рейтинг Дни.ру: 7.6
  • Рейтинг IMDb: 7.6

Трейлеры и видео

О сериале

Отечественный сериал "Маша и Медведь" 2 сезон представляет собой красочную               альтернативу иностранным мультипликационным проектам. Дети с удовольствием следят за приключениями гиперактивной девочки-затейницы и ее косолапого друга. Не составляет исключение взрослая аудитория, которой придется по нраву добрый и веселый мультик.

"Маша и Медведь": сюжет

Первое появление Маши в лесу знаменуется наведением порядка, девочка не обделяет вниманием местных обитателей. Но к мишке у нее особое отношение. Знакомство с непоседливой малышкой вначале не обрадовало Медведя: девочка внесла суматоху, сумбур в размеренную и спокойную жизнь. Однако со временем косолапый сдружится с шалуньей, они будут переживать забавные приключения вместе.

2 сезон

Действие популярного мультфильма разворачивается в лесу, для обитателей которого характерна размеренность, спокойствие.  Попытки озорной девчушки познать мир иногда превращаются в катастрофу. Но мишка всегда поддержит, придет на помощь.

Во 2 сезоне дружба девочки и доброго животного только крепнет. Непоседа учится, как пользоваться смартфоном. Важное событие для Машеньки – занятия в первом классе. В планах косолапого устроить необычный День Рождения: шоу на льду запомнится надолго. Машины шалости сопровождаются неодобрительным рычанием мишки – она становится порой занозой для любого животного.

"Маша и Медведь": 1 сезон

В 2009 году стартовала трансляция сериала. Сверхактивная девочка Маша не может усидеть на месте. Она верит, что мир вертится лишь вокруг нее. Малышка находит самостоятельно занятия и развлечения, несмотря на желания других, в том числе своего друга, спокойно отдохнуть. Главная героиня изменила жизнь мишки: они встречают в компании новый год, отправляются на прогулки по лесу, делают припасы на зиму.

Медведь заботится о девочке и любит трогательно, однако постоянно ворчит, показывает своим видом, что девочка явилась не вовремя. Большой друг поспешит на помощь, порадуется вместе с Машенькой, наведет порядок после веселых игр.

"Маша и Медведь": как снимали

Создание сериала проводится благодаря трехмерной графике. В работе над проектом участвуют примерно 90 человек. На съемки одной серии в среднем отводится от полугода до 8 месяцев, одновременно разрабатывают 4 серии. Чтобы создать нового героя, потребуется месяц. Премьера первой серии состоялась в октябре 2012 года, выход последнего эпизода 2 сезона – через 3 года (02.09.2015).

"Маша и Медведь": актеры о сериале

Ее называют девочкой, которая отдала свой звонкий голос главной героине сериала.

Алиса Кукушкина:

"Мне очень нравится озвучивать непоседу Машу. К тому же моя мама также участвует в проекте, ее голосом говорит медведица. Планирую после школы поступить в театральное училище и стать актрисой".

Борис Кутневич:

"Озвучка добродушного покладистого Медведя в 2009 году принесла популярность. В проект попал случайно, без кастинга. Обыграть персонаж трудно: он не говорит, лишь издает звуки".

"Маша и Медведь": любопытные факты

  • Действие сериала предположительно происходит в Тюменской области в лесу вблизи деревни Чикча. Почтовый индекс 625537, указанный на письме Пингвиненка к Мишке, говорит об этом населенном пункте.
  • Старенький железнодорожный вагон с прикрепленной табличкой "Москва – Пекин" можно увидеть во дворе Машиного дома.
  • Побывавшая в переделках скорая медицинская помощь (УАЗ-3962) – волчье логово.
  • Сын звукорежиссера Кутневича Марк озвучивал Панду и Зайца, дочь Екатерина – некоторых других героев.
  • Эпизод "Маша+каша" входит в Книгу рекордов Гиннесса по количеству просмотров. 
  • Премьера эпизода "Есть контакт" прошла в космосе. Федор Юрчихин, командир МК, первым посмотрел серию.

    "Маша и Медведь": где смотреть

  • Трансляция мультфильм осуществляется на ТК "Карусель", "Мульт" "Тлум HD", "Россия-Культура". Посмотреть Машу и Медведя можно в online-кинотеатрах.

    Сериал "Маша и Медведь" 2 сезон доставит наслаждение, снимет стресс у ребенка и взрослого, заставит посмеяться от души.

В главных ролях

Борис Герасимович Кутневич Медведь, озвучка

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