О сериале

Сюжет сериал "Маша и Медведь" 1 сезон

Образовательный сериал "Маша и Медведь" 1 сезон рассказывает об активной девочке по имени Маша. Ей не сидится на месте, она все время открывает для себя окружающий мир. Юная озорница обожает леденцы на палочке, сладости, мультики. А еще она любит задавать много насущных вопросов, на которые приходится отвечать Медведю при помощи жестов и рычаний. Он – полная противоположность маленькой героини, старается воспитать ее правильно.

Каждая серия мультипликационного сериала 1 сезона состоит из шуток, прибауток и увлекательных приключений. Создатели позволяют малышам не только смеяться, но и узнавать много полезной информации. Герои мультсериала как бы разговаривают с маленькими зрителями. Неудивительно, что проект получил много восторженных отзывов в первую очередь от родителей.

Процесс создания

Идея создания истории о Маше и Медведе принадлежит аниматору Олегу Кузовкову. В 1996 году он нежился на курорте под теплым крымским солнышком и увидел озорную девочку, с которой и был списан образ главной героини. Вместе с главным акционером "Анимаккорда" Сергеем Кузьминым Олег стал реализовывать идею. Пилотная серия создавалась на протяжении 8 долгих месяцев, хотя образы персонажей сформированы почти сразу. Показ 1 сезона стартовал 7 января 2009 года.

Актеры о сериале "Маша и Медведь" 1 сезон

Актриса Алина Кукушкина, голос которой знаком миллионам российских детишек (она озвучила юную озорницу мультсериала), поделилась своим мнением о съемках: "Для меня все это стало одним большим приключением, которое запомнилось на всю жизнь. Сильно волновалась, когда пришла в студию и увидела незнакомую аппаратуру. Но когда встала у микрофона, и мне включили большой экран с записью мультика, волнение и страх ушли".

Юная Варвара Саранцева, которая озвучила героиню, начиная с 3 сезона мультфильма, рассказала журналистам: "На кастинге выбрали нескольких девочек. Нас спрашивали о возрасте, просили спеть песенку, задавали разные вопросы. Потом пригласили на второй кастинг для озвучивания небольшого отрывка – помню, мы с мамой еще на него опоздали. Затем нам сообщили, что я выбрана для озвучки".

Интересные факты сериал "Маша и Медведь"

На английской странице сериала "Маша и Медведь" в социальной сети "Фейсбук" подписаны более 5 миллионов человек.

Мультик получил популярность далеко за пределами в России. Например, в Индонезии, Малайзии и Австралии.

Предполагается, что место действия 1 сезона – лес, находящийся неподалеку от села Чикча, расположенного в Тюменской области.

Для популяризации проекта руководство студии "Анимаккорд" даже распространила "вирусные" ролики в Интернете. Пиратские кинотеатры активно показывали мультик, чем обеспечили ему еще большую популярность.

Руководители проекта как-то сказали, что создание некоторых эпизодов обходилось студии порядка 7 миллионов рублей.

В некоторых странах предлагали запретить мультик. Аргументация сводилась к тому, что маленькие дети стали часто подражать выходкам юной Марии, их поведение испортилось.

Мультфильм получил множество призов, в том числе на Международном кинофестивале "Золотая рыбка".

Где смотреть сериал "Маша и Медведь" 1 сезон?

Мультфильм очень популярен, поэтому проблем с поиском источников для просмотра нет.

Трансляция мультфильм осуществляется на ТК "Карусель", "Мульт" "Тлум HD", "Россия-Культура". Посмотреть Машу и Медведя можно в online-кинотеатрах.



Когда выйдут новые эпизоды?

В последний месяц мая 2019 года стартовала четвертая часть мультипликационного проекта, получившая название "Машины сказки". О продолжении на текущий момент неизвестно.

Отзывы зрителей

Сериал "Маша и Медведь" 1 сезон получил больше положительных отзывов. Хотя отрицательных оценок тоже довольно много. В частности, негативное мнение оставил пользователь "Кинопоиска" под ником Alvianta: "Главная героиня – истеричная и невоспитанная особа, разве такое поведение должно быть у нормального шаблонного ребенка?". А вот Angelok-Masya оставила развернутую рецензию зеленого цвета (положительную) на том же сайте, вот небольшой отрывок: "Мультик потрясающий, девочка озорная, любопытная, старается познать все тонкости окружающего мира. Графика отличная, детишки смотрят с большим удовольствием".