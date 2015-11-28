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Сериалы
Маша и Медведь – 3 сезон

Маша и Медведь – 3 сезон

  • Жанр: Мультсериалы
  • Год: 2015
  • Дата выхода: 28 ноября 2015
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Денис Червянцев, Наталья Мальгина, Роман Козич, Олег Ужинов
  • Сценарист: Олег Кузовков
  • Композитор: Василий Богатырев
  • Количество серий: 26
  • Возрастные ограничения: 0+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Анимаккорд
  • Актёры: Варвара Саранцева, Борис Герасимович Кутневич
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 7.2
  • Рейтинг IMDb: 7.6

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Маша и Медведь" 3 сезон популярен не только среди детей. Его смотрят с удовольствием взрослые. Удивительная дружба девочки с мишкой и необычайные приключения доставят много приятных минут, заставят забыть о делах, посмеяться от души.

"Маша и Медведь": сюжет

Мультипликационный сериал начинается со встречи Маши с Медведем. Знакомство с заблудившейся в лесу девочкой не очень радует косолапого: он привык жить уединенно, заниматься физкультурой, вести спокойно домашнее хозяйство. Он флиртует с медведицей, надеется на ее расположение. Встреча мишки с малышкой целиком изменяет его жизнь, перевернув традиции и устои.

Постепенно девочка взрослеет и становится ответственной. Лесные жители вместе с мишкой проказничают и попадают в переделки. А Маша спешит на помощь в трудной ситуации.

"Маша и Медведь": 3 сезон

Добрый и терпеливый бывший циркач мишка дружит с назойливой, беспокойной девочкой-ураганом Машей. Животное по-своему привязано к малышке и любит нежно, позволяя ребенку баловаться во время спячки зимой и лечить себя, используя приемы для взрослых. Достанется мишке от Маши также в 3 сезоне.

Что было в прошлых сезонах

"Маша и Медведь": 1 сезон

Забавная история про дружбу ребенка-непоседы и негрозного лесного зверя захватывает с первой минуты просмотра.

Озорная девочка не может сидеть без дела: придумывает игры, балуется, рассказывает истории, не оставляет ни минуты для скуки. Любит сладкое, как все дети, для нее проблема усидеть долго на одном месте.

Медведь – противоположность Маше. Цирковой артист в прошлом он далек от суеты, занимается огородом, выращивает цветы, ухаживает за пасекой. Ему по нраву покой и тишина. Любит порыбачить на досуге и поиграть в футбол. Животное наделяется чертами характера человека, среди которых выделяется рассудительность.

Как-то девчушка случайно попадает в медвежий дом. Изучение незнакомого места превращается в полнейший кавардак! Раздосадованные Медведь хочет отправить ребенка домой. Но у него ничего не выходит. Девочка и мишка становятся близкими друзьями. Озорница навещает друга, заводит знакомства с другими лесными обитателями. Медведь пытается воспитывать баловницу, учить новому, результаты порой приносят плоды.

"Маша и медведь": 2 сезон

История дружеских отношений проказницы Маши и доброго мишки продолжается во 2 сезоне. В сериале егоза учится, как правильно пользоваться телефоном, а также идет в школу – в первый класс. Ее друг озабочен планами на День Рождения и организует ледовое шоу. Не обходится без сердитого рычания: часто озорные выходки – причина недовольства для животного.

"Маша и Медведь": как снимали

3 сезон насчитывает 26 серий. Пользователи смогли посмотреть первый эпизод "На круги своя" в ноябре 2015 г на ютуб. Съемки продолжались до средины 2017 г.

"Маша и Медведь": создатели и актеры о сериале

Отъезд Маши из леса, которая оставляет одного мишку, вызвал бурю эмоций у поклонников сериала. В соцсетях обсуждали возвращение Машеньки в лес и возобновление работы над проектом.

Георгий Орлов, режиссер:

"Съемочная команда, возглавляемая Олегом Кузовковым, погрузилась полностью в создание 3 сезона. Радует, что премьера первой серии будет в кинотеатрах. Мы собираемся прикупить попкорн и посетить вместе премьерный показ".

Варвара Саранцева:

"Я буду озвучивать Машу в 3 сезоне. Входить в образ баловницы поможет Алина Кукушкина. Она тоже в проекте, но теперь в другой роли – звукорежиссера".

"Маша и Медведь": любопытные факты

  • На выпуск 1 эпизода затрачивают $ 250 000, выпуск 3 части обойдется в 6.5 млн. долларов.
  • Мультсериал не остался незамеченным как телезрителями, таки критикам. В 2015 году он получил премии; Икар и Kidscreen Awards.
  • Премьера серии "Есть контакт" состоялась в космосе. Первым серию посмотрел командир МКС Федор Юрчихин.

"Маша и Медведь": где смотреть

28.11.2015 г. состоялся показ 3 сезона. Посмотреть сериал можно на телеканалах российского ТВ, а также в кинотеатрах online.

"Маша и Медведь": когда новые серии

Старт 4 сезона приходится на 31.05.2019, называется "Машины песенки". Компании Animaccord продала права на демонстрацию 4 части стриминговому сервису Netflix. Выход 5 сезона планируется в 2020 году.

Посмотреть сериал "Маша и Медведь" 3 сезон – значит отвлечься от суеты, повеселиться, отдохнуть, прибавить 7 счастливых минут.

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Зоя
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Благодарю авторов мультика, которые подарили моему сынишке незабываемые впечатления и море позитива
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