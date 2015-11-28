Маша и Медведь – 3 сезон
- Жанр: Мультсериалы
- Год: 2015
- Дата выхода: 28 ноября 2015
- Страна: Россия
- Режиссер: Денис Червянцев, Наталья Мальгина, Роман Козич, Олег Ужинов
- Сценарист: Олег Кузовков
- Композитор: Василий Богатырев
- Количество серий: 26
- Возрастные ограничения: 0+
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- Студии/Телеканалы: Анимаккорд
- Актёры: Варвара Саранцева, Борис Герасимович Кутневич
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- Рейтинг Дни.ру: 7.2
- Рейтинг IMDb: 7.6
О сериале
Сериал "Маша и Медведь" 3 сезон популярен не только среди детей. Его смотрят с удовольствием взрослые. Удивительная дружба девочки с мишкой и необычайные приключения доставят много приятных минут, заставят забыть о делах, посмеяться от души.
"Маша и Медведь": сюжет
Мультипликационный сериал начинается со встречи Маши с Медведем. Знакомство с заблудившейся в лесу девочкой не очень радует косолапого: он привык жить уединенно, заниматься физкультурой, вести спокойно домашнее хозяйство. Он флиртует с медведицей, надеется на ее расположение. Встреча мишки с малышкой целиком изменяет его жизнь, перевернув традиции и устои.
Постепенно девочка взрослеет и становится ответственной. Лесные жители вместе с мишкой проказничают и попадают в переделки. А Маша спешит на помощь в трудной ситуации.
"Маша и Медведь": 3 сезон
Добрый и терпеливый бывший циркач мишка дружит с назойливой, беспокойной девочкой-ураганом Машей. Животное по-своему привязано к малышке и любит нежно, позволяя ребенку баловаться во время спячки зимой и лечить себя, используя приемы для взрослых. Достанется мишке от Маши также в 3 сезоне.
Что было в прошлых сезонах
"Маша и Медведь": 1 сезон
Забавная история про дружбу ребенка-непоседы и негрозного лесного зверя захватывает с первой минуты просмотра.
Озорная девочка не может сидеть без дела: придумывает игры, балуется, рассказывает истории, не оставляет ни минуты для скуки. Любит сладкое, как все дети, для нее проблема усидеть долго на одном месте.
Медведь – противоположность Маше. Цирковой артист в прошлом он далек от суеты, занимается огородом, выращивает цветы, ухаживает за пасекой. Ему по нраву покой и тишина. Любит порыбачить на досуге и поиграть в футбол. Животное наделяется чертами характера человека, среди которых выделяется рассудительность.
Как-то девчушка случайно попадает в медвежий дом. Изучение незнакомого места превращается в полнейший кавардак! Раздосадованные Медведь хочет отправить ребенка домой. Но у него ничего не выходит. Девочка и мишка становятся близкими друзьями. Озорница навещает друга, заводит знакомства с другими лесными обитателями. Медведь пытается воспитывать баловницу, учить новому, результаты порой приносят плоды.
"Маша и медведь": 2 сезон
История дружеских отношений проказницы Маши и доброго мишки
продолжается во 2 сезоне. В сериале егоза учится, как правильно пользоваться
телефоном, а также идет в школу – в первый класс. Ее друг озабочен планами на
День Рождения и организует ледовое шоу. Не обходится без сердитого рычания:
часто озорные выходки – причина недовольства для животного.
"Маша и Медведь": как снимали
3 сезон насчитывает 26 серий. Пользователи смогли посмотреть первый эпизод "На круги своя" в ноябре 2015 г на ютуб. Съемки продолжались до средины 2017 г.
"Маша и Медведь": создатели и актеры о сериале
Отъезд Маши из леса, которая оставляет одного мишку, вызвал бурю эмоций у поклонников сериала. В соцсетях обсуждали возвращение Машеньки в лес и возобновление работы над проектом.
Георгий Орлов, режиссер:
"Съемочная команда, возглавляемая Олегом Кузовковым, погрузилась полностью в создание 3 сезона. Радует, что премьера первой серии будет в кинотеатрах. Мы собираемся прикупить попкорн и посетить вместе премьерный показ".
Варвара Саранцева:
"Я буду озвучивать Машу в 3 сезоне. Входить в образ баловницы поможет Алина Кукушкина. Она тоже в проекте, но теперь в другой роли – звукорежиссера".
"Маша и Медведь": любопытные факты
- На выпуск 1 эпизода затрачивают $ 250 000, выпуск 3 части обойдется в 6.5 млн. долларов.
- Мультсериал не остался незамеченным как телезрителями, таки критикам. В 2015 году он получил премии; Икар и Kidscreen Awards.
- Премьера серии "Есть контакт" состоялась в космосе. Первым серию посмотрел командир МКС Федор Юрчихин.
"Маша и Медведь": где смотреть
28.11.2015 г. состоялся показ 3 сезона. Посмотреть сериал можно на телеканалах российского ТВ, а также в кинотеатрах online.
"Маша и Медведь": когда новые серии
Старт 4 сезона приходится на 31.05.2019, называется "Машины песенки". Компании Animaccord продала права на демонстрацию 4 части стриминговому сервису Netflix. Выход 5 сезона планируется в 2020 году.
Посмотреть сериал "Маша и
Медведь" 3 сезон – значит отвлечься от суеты, повеселиться, отдохнуть,
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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