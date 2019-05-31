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Маша и Медведь – 4 сезон

  • Жанр: Мультсериалы
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 31 мая 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Денис Червянцев, Наталья Мальгина, Роман Козич, Олег Ужинов
  • Сценарист: Олег Кузовков
  • Композитор: Василий Богатырев
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 0+
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  • Студии/Телеканалы: Анимаккорд
  • Актёры: Варвара Саранцева, Борис Герасимович Кутневич
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  • Маша и Медведь – 4 сезон Маша и Медведь – 4 сезон 7.2
    Рейтинг Дни.ру: 7.2
  • Рейтинг IMDb: 7.6

Трейлеры и видео

О сериале

Мультсериал "Маша и Медведь" 4 сезон – это продолжение истории Медведя и маленькой девочки Маши. Так сложилось, что им пришлось жить вместе. Над созданием проекта трудились десятки специалистов, которым удалось создать качественный и самый просматриваемый продукт на российском видеохостинге YouTube.

Сюжет мультсериала "Маша и Медведь"

Главными персонажами картины выступают лесной обыватель (Мишка) и маленькая девочка. Мишка – это не типичный дикий зверь, а добрый и отзывчивый друг для девочки. Вся задумка истории основывается на том, как девчушка пытается что-то учудить. Каждый раз ей удается найти новые и новые приключения.

То она потеряется в лесу, то окажется в лапах волков, то создаст свою собственную хоккейную команду из рыцарей прошлых веков. Стоит оставить ее без присмотра на несколько минут, как приключения создаются сами по себе.

4 сезон мультсериала "Маша и Медведь"?

Ничего глобально нового в четвертой части приключений, связанных с главными героями, не происходит. Она остается все такой же непослушной, продолжает встревать в разные ситуации, из которых ее постоянно вытягивает добрый второй главный персонаж.

Девочка вместе с друзьями отправляется в путешествие, чтобы посмотреть разные страны мира. Она желает не только ознакомиться с интересными достопримечательностями, но и испытать свою удачу в качестве певицы.

Главная героиня намерена рассматривать в качестве вариантов самые разные мелодии. Каждый эпизод 4 сезона – это отдельная история с хорошо подобранной композицией.

Что было в прошлых сезонах

В 1 сезоне повествуется история о знакомстве двух главных персонажей. В следующих эпизодах можно посмотреть о подготовке к новогодним праздникам, дне варенья, ловле золотой рыбки и катании на льду. Каждый последующий эпизод – это отдельная история с четко обозначенным смыслом.

Вторая часть мультсериала появилась спустя три года после выпуска первой. Самыми интересными и популярными эпизодами считаются серии о сладкой жизни, игре в шахматы, витамине роста, дне рождения и празднике урожая.

В 3 сезоне значительно увеличивается количество тематических песенок. Самыми просматриваемыми сериями считаются эпизоды о полете в космос за звездой, сборе команды хоккеистов из рыцарей, полете вокруг света и о гостях у сказки.

Создание телесериала "Маша и Медведь"

Съемочная группа неоднократно отмечала, что качественная проработка анимации – это самый сложный этап подготовки эпизода. Аниматорам требуется много времени на то, чтобы на выходе получился качественный продукт.

4 сезон мультсериала "Маша и Медведь" стал еще более успешным, чем предыдущие части. Помимо главных персонажей в картине есть еще свинья, заяц, собака, два волка и другие.

Интересные факты о проекте

  • Далее речь пойдет о нескольких интересных фактах, связанных со съемками и реализацией проекта:
  • Идея с вредной девочкой появилась у режиссера после отдыха в Крыму. Тот увидел реальный прототип персонажа в лице маленькой девчушки. Она устроила такой праздник своим родителям и окружающим, что они были не рады, что оказались на отдыхе;
  • До 52-й серии включительно главный персонаж озвучивался Алиной Кукушкиной. Интересно, что ей очень трудно давался смех, и каждый раз маме приходилось ее щекотать;
  • Одна из серий мультсериала была озвучена известным режиссером Эдуардом Назаровым. Как оказалось позже, с задачей озвучивать Деда Мороза он справился на все сто процентов.

 Где смотреть мультик "Маша и медведь"     

 Посмотреть телесериал можно на таких ресурсах: YouTube, Ivi.ru, Detskie-multiki и другие.

Когда выйдут новые серии

 Известно, что съемочная группа уже работает над созданием 5 сезона популярного телесериала "Маша и Медведь". Вскоре новые эпизоды уже появятся на телеэкранах.

Мультсериал "Маша и Медведь" 4 сезон – продолжение российского проекта, который успел установить десятки рекордов по количеству просмотров. С каждым годом съемочная группа и качество серий только увеличивается.

В главных ролях

Борис Герасимович Кутневич Медведь, озвучка

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