Пугачева сорвалась и публично призналась в тоске по мужчине, который навсегда остался в России

Скрывающаяся за границей Алла Пугачева больше не в силах сдерживать чувства.



Жизнь в добровольном изгнании не смогла заглушить сердечную привязанность Аллы Пугачевой к тем, кто составлял основу ее мира на протяжении долгих лет. Примадонна, которая в последнее время старается держать лицо и не показывать слабости, внезапно сорвалась. Поводом для эмоционального взрыва послужили архивные кадры с мужчиной, которого певица оставила в России, и по которому, как выяснилось, она невыносимо тоскует каждый день.

Речь идет о легендарном маэстро моды Валентине Юдашкине. Пронзительный пост вдовы кутюрье, Марины Юдашкиной, стал для Аллы Борисовны триггером, заставившим ее публично обнажить душу. Марина опубликовала в своем блоге редкие снимки мужа в годы его блистательной молодости. Подпись к фото пробирает до мурашек: вдова призналась, что если бы из ее воспоминаний можно было построить лестницу в небо, она бы не задумываясь поднялась туда и забрала любимого мужа домой.

"Одной душой богаче стали небеса! Любим тебя", — написала Марина, спровоцировав лавину сочувствия.

Для Пугачевой эти слова стали триггером. Примадонна, для которой "Валечка" был не просто личным портным, а близким другом, знавшим о ней все, не выдержала и публично призналась в своей боли. "Очень не хватает Валечки", — эти три слова прозвучали в комментариях как финальный аккорд в затянувшейся драме одиночества. К матери присоединилась и Кристина Орбакайте, коротко добавив: "Любимый наш Валечка".

Это послание стало очевидным признанием: Пугачева остро чувствует пустоту, которую невозможно заполнить никаким зарубежным комфортом. На родине у нее остались не только дома и замки, но и люди, составлявшие фундамент ее мира. 14 октября певица вновь почтила память Юдашкина на своей странице, подчеркнув, что мастер навсегда занял трон в ее сердце.

Напомним, что великого маэстро не стало 2 мая 2023 года. Его уход стал итогом героической, но изнурительной многолетней борьбы с онкологией, которая терзала его еще с 2016 года. Мастер ушел на пике, оставив Примадонну одну в этом меняющемся мире. И теперь, судя по ее крику души, певица осознает: ее близкий друг остался в России навсегда, и эта разлука — самая болезненная в ее биографии.