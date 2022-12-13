"Не помню, как месяц прошел": разбитая инсультом Проклова залила спиртом луженую глотку

В последнее время российская актриса Елена Проклова постоянно оказывается в центре скандалов. Это началось с ее откровения об интимной связи с известным режиссером, имени которого не назвала. Но публика догадалась, что речь шла об Олеге Табакове.
Звезда сделала признание о том, что будучи 15-летней девочкой, подвергалась сексуальным притеснениям со стороны легендарного режиссера, который уже в то время имен большой вес в отечественном кинематографе. После признания на Проклову посыпалась критика и обвинения. В итоге актриса столкнулась с нервным потрясением и впоследствии перенесла инсульт.
О своем разоблачении Елена Проклова ничуть не пожалела, ведь это помогло ей скинуть тяжкий груз с плеч. Более того, это было не самым тяжелым испытанием за всю ее жизнь. Когда Прокловой было 24 года, она вышла замуж за своего возлюбленного, медика Александра Дерябина. Для актрисы это был второй и желанный брак. Но все в итоге обернулось крахом. Об этом она поведала в документальном фильме на ЦТП.
От Дерябина Елена Проклова родила близнецов, это были долгожданные и любимые дети. Но случилось горе. Через несколько часов после рождения сыновья умерли. Проклова была в ужасе. В итоге она стала пить.
"Два или три месяца я вообще не помню, как прошли. Они выпали из моего восприятия жизни. Пила дико. Так, что не помню, как месяц прошел. Мне давали алкоголь, а я не хотела жить", – рассказала разбитая инсультом Елена Проклова.
Спустя какое-то время залившая луженую глотку спиртом Елена Проклова смогла выпутаться из тяжелой зависимости и продолжила жить.