Глеб Алимович Матвейчук актер

Глеб Матвейчук родился 26 июня 1981 года в Москве в семье художника кино и художника-гримера. Вскоре семья переехала в Минск - Алим Матвейчук получил должность художника-постановщика на студии "Беларусьфильм".

Глеб окончил музыкальный колледж по специальности "дирижер-хоровик". В 16 лет был студентом двух учебных заведений - Московской консерватории (вокальное отделение) и Высшего театрального училища им. Щепкина (мастерская Афонина).

В апреле 2006 года стал вокалистом коллектива Lady Prowler. В 2007 году вместе с Игорем Новиковым создал группу Flair. Также были выступления в качестве вокалиста с "Ренессансом". Автор музыки к документальным и художественным фильмам, среди которых "Паломничество в Вечный город", "Холмы и равнины", "Смутное время", "Новая земля", "Из пламени и света", "Каменная башка", "Адмиралъ".

Как актер был занят в рок-операх "Иисус Христос - суперзвезда", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", мюзикле "Монте-Кристо", спектакле "Отель двух миров" и других. Написал музыку для театральных постановок "Собака на сене" и "Зал ожидания".

Являлся одним из шести финалистов и победителей реалити-шоу "Русские теноры". Участвовал в слепых прослушиваниях первого сезона телепроекта "Голос", но не прошел. В пятом сезоне "Двух звезд" победил в дуэте с Ольгой Кормухиной. Участвовал в шоу "Точь-в-точь" на Первом канале, занял второе место и получил приз зрительских симпатий. С августа 2010 года по июль 2016 года был женат на актрисе театра и кино Анастасии Макеевой.