"Бог – судья каждому!": Матвейчук объяснил отказ от общения с Макеевой после громкого развода

Со дня развода актера, композитора и певца Глеба Матвейчука с Анастасией Макеевой прошло уже пять лет. Сегодня все обсуждают очередной – очень скандальный – брак артистки, которая расписалась со строителем. А что про это думает теперь уже бывший муж Макеевой? Сохранили ли бывшие супруги какие-то отношения? Об этом Матвейчук откровенно рассказал "Дни.ру" за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

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