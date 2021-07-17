"Бог – судья каждому!": Матвейчук объяснил отказ от общения с Макеевой после громкого развода

"У каждого – свой путь, – заверил Глеб. – Люди встречаются, как-то влияют друг на друга, происходит обмен опытом. А потом, если разводятся, идут разными дорогами".
И дорога Матвейчука никак больше не пересекается с путем, который выбрала Макеева. "Мы не поддерживаем общение и с очередной (уже четвертой официальной – Прим. ред.) свадьбой я ее не поздравлял, – сообщил артист. – Я думаю, что она счастлива, и слава богу".
Макеева, о которой говорят, что она, якобы, отбила и увела мужа у другой, сегодня в топе скандальных новостей. Но Матвейчуку до этого нет никакого дела. "Я не волнуюсь за нее, бог – судья каждому, – пояснил он свое спокойствие. – Мы не подписаны друг на друга в социальных сетях – у нас разные целевые аудитории. И петь ее в новый мюзикл тоже приглашать не собираюсь".
На "Славянском базара в Витебске" Глеб выступал и сольно, и в дуэте с Ларисой Долиной. И тут же газеты стали писать, что-де 40-летний Матвейчук – новый фаворит 65-летней Ларисы Александровны. "Да путь пишут, может, сейчас Настюху из топа новостей сметем!" – смеется Глеб.
Напомним, Глеб сегодня счастлив в браке – он женат на актрисе Елене Глазковой. У них подрастает двое детей – дочь Алиса и сын Александр. "С появлением детей я обрел уверенность в себе и понял, что жизнь вечна, – признался певец. – Буду рад, если у меня появятся и еще дети. Хочу иметь большую семью, ведь по-настоящему тебя любят только родные люди".
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