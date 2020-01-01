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Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони политик, предприниматель

  • Дата рождения: 29 сентября 1936
  • Место рождения: Милан, Италия
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Карла Далль’Ольо, Вероника Ларио
  • Дети: сыновья: Пьерсильвио, Луиджи; дочери: Мария Эльвира, Барбара, Элеонора

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. С отличием окончил юридический факультет Миланского университета, начинал карьеру в строительной фирме, в 1968 году организовал свою строительную компанию. Также занимался недвижимостью и торговлей, открыв свой супермаркет.

В начале 1970-х вышел на рынок телекоммуникаций и средств массовой информации. Практически с нуля создал крупнейший в Италии медиахолдинг Mediaset, занимался рекламой, позже купил футбольный клуб "Милан", открыл сеть универмагов.

В 1990-х Берлускони начал активно заниматься политикой – основал движение "Вперед, Италия", преобразованное в 1996 году в партию. В 1994-м впервые стал главой правительства, потом занимал пост премьер-министра с 2001 по 2006 годы. В общей сложности Берлускони был главой кабмина четыре раза. Государственная и политическая деятельность Берлускони положили начало интеграции России в G7 и превращению организации в "восьмерку".

В период четвертого премьерства у Берлускони установились дружеские отношения с Владимиром Путиным. В ноябре 2013 года, когда Берлускони был уже в отставке и осужден итальянским судом, Путин, находившийся в Риме с государственным визитом, посетил его в частном порядке.

Сильвио Берлускони неоднократно обвинялся в нарушении законов, в том числе мошенничестве, связях с мафией, подкупе, налоговых и сексуальных преступлениях. Был трижды осужден, но в связи с амнистией и преклонным возрастом освобожден от тюремного заключения.

Берлускони - один из самых богатых людей страны, страховой магнат, собственник банков и средств массовой информации. В 2011 году, по версии журнала Forbes, с состоянием в 7,8 миллиарда долларов находился на 118 месте в рейтинге самых богатых людей мира.

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