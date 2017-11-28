Старинный друг Путина страшно переборщил с пластикой

Бывший премьер-министр Италии, 81-летний Сильвио Берлускони не похож на самого себя. Его лицо из-за омолаживающих операций кажется восковым.

Миллиардер тщательно ухаживает за собой, чтобы быть под стать своей 32-летней супруге Франческе Паскале. Однако последний раз он явно перестарался.

Появившийся на собрании партии Forza Italia! политик был больше похож на восковую фигуру из музея мадам Тюссо, отмечает Mirror. Далеко не все присутствующие смогли сразу узнать его. Заметно, что Берлускони недавно обращался к пластическим хирургам и косметологам. Кроме того, политик переборщил с автозагаром.

Многие пользователи Сети отметили, что Берлускони переусердствовал с бьюти-процедурами. "Кажется, из музея мадам Тюссо выкрали одну из фигур", "Ему не дашь 81 год, но и на человека он совсем не похож…", "Такое ощущение, что его забальзамировали", – делятся впечатлениями комментаторы.

Ex Italian PM Silvio Berlusconi displays a frozen smile during party meeting https://t.co/W7U6xwxVxQ pic.twitter.com/fsvEd9GcEE — Daily Mail Online (@MailOnline) 28 ноября 2017 г.

Напомним, уколами красоты Берлускони увлекся в нулевых, будучи премьер-министром Италии. А в 2010-м удивил всех густой шевелюрой. Как выяснилось, политик сделал пересадку волос.

Интересно, что Сильвио Берлускони является давним другом президента России Владимира Путина. Так, летом 2015 года бывший премьер-министр Италии прилетал в гости к российскому лидеру на Алтай, где тот проводил отпуск.