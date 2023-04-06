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Четверг 6 апреля

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У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание

У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание
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Сильвио Берлускони уже 83 года.

В Итальянской республике Сильвио Берлускони является абсолютным рекордсменом по общей продолжительности срока правления. На посту премьер-министра он много сделал для укрепления двухсторонних отношений с Россией и выстроил дружеские отношение с президентом Владимиром Путиным.

За готы политической карьеры экс-глава Совета министров побывал на разных должностях, а в 2022 году стал сенатором. Однако теперь 86-летнему чиновнику не до работу. У него, по данным RT, обнаружено смертельное заболевание.

Сильвио Берлускони страдает от рака крови. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera. Как уточняет РИА ФАН, политик был госпитализирован неделю назад, изначально он жаловался на проблемы с дыханием.

6 апреля 2023, 16:20
Сильвио Берлускони. Фото: LaPresse / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Corriere della Sera✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сильные мира сего: выдающиеся политики, ушедшие в 2022 году

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Станислав Шушкевич. Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / www.globallookpress.com
Геннадий Бурбулис. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com
Михаил Горбачев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Елизавета II. Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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