Сильвио Берлускони уже 83 года.

В Итальянской республике Сильвио Берлускони является абсолютным рекордсменом по общей продолжительности срока правления. На посту премьер-министра он много сделал для укрепления двухсторонних отношений с Россией и выстроил дружеские отношение с президентом Владимиром Путиным.

За готы политической карьеры экс-глава Совета министров побывал на разных должностях, а в 2022 году стал сенатором. Однако теперь 86-летнему чиновнику не до работу. У него, по данным RT, обнаружено смертельное заболевание.

Сильвио Берлускони страдает от рака крови. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera. Как уточняет РИА ФАН, политик был госпитализирован неделю назад, изначально он жаловался на проблемы с дыханием.