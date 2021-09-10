"Единая Россия" внесла в Думу законопроект о пожизненном наказании для педофилов

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак с группой депутатов от думской фракции "Единая Россия" в пятницу, 10 сентября, внесли на рассмотрение ГД инициативу о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов и за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

