Кромешная тьма: купивший особняк в США Алексей Воробьев рассказал о жизни в подвале

Певец и звезда сериалов Алексей Воробьев родился и вырос в Туле. В Москву вокалист переехал, когда перевелся в эстрадно-джазовый колледж Гнесиных. Артист сразу влюбился в российскую столицу. Правда, жить Воробьеву первое время приходилось в подвале.
"Эта комната находилась при музыкальной студии, и, когда у меня не получилось заселиться в общежитие при училище, мне позволили остаться там", – рассказал Воробьев в свежем интервью.
Подвал, в котором обитала будущая знаменитость, располагался в старинном особняке у Старого Арбата. В помещении не было окон, когда Алексей выключал свет, вокруг воцарялась кромешная тьма. Темнота и тишина вдохновляли Воробьева. Артисту казалось, что время останавливается. Именно тогда от начал писать песни.
Алексей Воробьев, напомним, с недавних пор живет и работает на две страны. Артист очень популярен в США, там он снимается в кино и сериалах. Весной 2021 года россиянин купил особняк в Лос-Анджелесе. Стоимость недвижимости Воробьев держит в секрете.
Сейчас Алексей Воробьев в Москве. Он работает и готовится к новым съемкам, которые, как он полагает, пройдут в Мексике. Сценарий проекта, говорит Алексей, написан им самим.