Ограбили и приковали наручниками: Воробьев ошарашен жутким происшествием

Теща Алексея Воробьева оказалась жертвой преступления.

Имя певца и актера Алексея Воробьева оказалось в центре жуткого происшествия. Правда, сам певец не стал прямым участником преступления. Досталось его предполагаемой теще — Виктории Челышевой.

Напомним, что в 2016 году Алексей Воробьев стал участником шоу "Холостяк", но так и не нашел свою единственную. Вдохновившись проектом с певцом, продюсер и дочь бизнесмена Юлия Челышева Татьяна Челышева решила поучаствовать в новом сезоне с Ильей Глинниковым. Взаимной симпатии у пары не сложилось, но, судя по всему, именно через общих знакомых на "Холостяке" Татьяна познакомилась с Алексеем. В 2020 году Татьяна Челышева родила от Алексея Воробьева сына.

На днях теще Воробьева Виктории пришлось несладко — на ее дом совершили нападение трое неизвестных мужчин в масках. Женщину приковали наручниками к лестнице и ограбили на сумму более чем 10 миллионов рублей. В списке пропажи числятся дорогие украшения, часы и другие ценности.

Полиция уже начала расследование дела. И хотя Алексей Воробьев не живет с Татьяной Челышевой, поклонники уверены, он ошарашен событиями и выразил поддержку семье.