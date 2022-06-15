"Долго лечился": разбитый в аварии Воробьев потерял главное достоинство

34-летний Алексей Воробьев популярен не только в России, но и в США, где он провел много времени.

Сейчас артист на пике своей славы, но на пути к ней ему пришлось нелегко. В 2013 году Алексей Воробьев разбился в серьезной аварии в США, после которой молодого мужчину поразил инсульт. Часть тела артиста оказалась парализована, он потерял способность ходить и разговаривать. На пути к выздоровлению, в которое многие даже не верили, музыкант прошел долгий и трудный путь.

Когда исполнитель вернулся к музыкальной карьере, первым творческим шагом стала запись клипа на песню "Будь, пожалуйста, послабее". Несмотря на былые проблемы со здоровьем, ролик получился очень ярким и смелым и обрел популярность. На съемках музыканту пришлось управлять автомобилем на серпантинах Малибу, изображать любовную сцену под водой, играть на пианино.

Оператор клипа Эльнар Мухамедьяров рассказал "ЭГ", что сама песня к тому времени уже была давно записана. Это сильно выручило музыканта, так как свое главное достоинство в виде прекрасного голоса он тогда потерял, и во время съемок у него еще были с этим проблемы, хотя с ДТП уже прошло много времени.

"Он долго лечился и восстанавливался, и на тот момент я еще не слышал, чтобы он пел вживую," – поделился воспоминаниями Мухамедьяров.

По словам оператора, все пережитое музыкантом сильно повлияло на него. К счастью, голос вокалиста восстановился, чувствует он себя сейчас хорошо. Слабый человек никогда не смог пройти через те испытания, которые выпали на долю Алексея Воробьева.