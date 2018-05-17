"Еле пережила ночь": звезда "Дома-2" пожаловалась на дичайшие боли

Экс-участница "Дома-2" Ирина Агибалова страдает от неврологического заболевания. Об этом она сообщила своим фанатам.

В своем микроблоге женщина рассказала, что пережила серьезный приступ. Ужасная головная боль лишила ее сна.

"Сегодня была ужасная ночь. Я еле пережила ее. Страшный приступ мигрени, сопровождающийся рвотой и дичайшей болью в виске. Казалось, что мир остановился, и есть только я и эта ужасная пульсирующая боль, разрывающая мне голову", – написала она фанатам. Ирина добавила, что сейчас чувствует себя лучше и собирается немного полежать в джакузи.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) 9 Май 2018 в 12:55 PDT

Взволнованные поклонники посочувствовали звезде и поспешили поделиться своими знаниями о недуге Агибаловой. "Сегодня ночью, наверное, всем метеозависимым было плохо! Не знаю, что творилось в атмосфере, но тоже плохо чувствовала👋", "Ирина Александровна, это точно не давление? Просто признаки прямо на лицо. Тошнота, рвота, стучащая боль в голове. В моменты приступов не мерили давление?", "Как говорил один врач одной знакомой, мигрень – это интеллигентная болезнь. Любит покой и тишину", "Ирина, попробуйте несколько курсов иглоукалывания, должно помочь. Любим вас. Здоровья!" – посоветовали подписчики.

Добавим, что Ирина Александровна – одна из самых возрастных участниц за всю историю телепроекта. Ей 53 года. Она пришла в "Дом-2", чтобы помочь дочери Маргарите Марсо воспитывать новорожденного малыша. Агибалова полюбилась зрителям и стала полноправным участником ток-шоу. Ирина ведет популярный интернет-блог о красоте, моде, похудении и косметологии.