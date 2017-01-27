Электричка сбила трех человек в Москве

В ночь на 27 января у станции Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги пригородный поезд, следовавший из Москвы в Усово сбил трех мужчин 32,33 лет и 51 года. "Двое последних от полученных травм позднее скончались в лечебных учреждениях", – цитирует "Газета.ru" сообщение Московского межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".