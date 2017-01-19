Мутко просит еще два миллиарда на "Зенит-Арену"

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что на приведение "Зенит-Арены" в соответствие со стандартами ФИФА к чемпионату мира 2018 года потребуется еще от полутора до двух миллиардов рублей. По его словам, необходимо достроить все периметры безопасности. "Для чемпионата мира нужно еще полтора-два миллиарда рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов", – цитирует Мутко РИА Новости.