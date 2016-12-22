В Москве умер старейший профессор МГУ

Заслуженный профессор факультета журналистики МГУ Борис Есин умер в возрасте 94 лет в Москве. "Окончена долгая и славная жизнь. Старейший сотрудник МГУ, профессор нашего факультета, в течение нескольких десятилетий заведовавший кафедрой истории русской литературы и журналистики, он до последних дней не оставлял любимую работу", – цитирует ТАСС представителя факультета журналистики вуза.

"Не только его бывшие аспиранты и докторанты, но и многие ученые в России с благодарностью говорят о заинтересованном внимании, с которым Борис Иванович относился к работе своих коллег. По его учебникам занимаются многие поколения студентов во всей стране, его научные труды постоянно в центре внимания специалистов", – добавили сотрудники МГУ.

Борис Есин родился 22 июля 1922 года в Москве. Философский факультет МГУ он окончил в 1950-м, а уже в 1959 году был включен в Союз журналистов СССР. Профессор разработал концепцию истории российской печати.