В Калининграде военный трал застрял под мостом

В Калининграде под мостом в конце Советского проезда образовалась небольшая пробка. Виной тому оказался военный трал, который закрыл проезжую часть.
Тягач, перевозивший экскаватор, не смог проехать под мостом и застрял, передает Flashnord. Очевидцы выкладывают в Сети фотографии с места происшествия.
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