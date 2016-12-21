В Калининграде военный трал застрял под мостом

В Калининграде под мостом в конце Советского проезда образовалась небольшая пробка. Виной тому оказался военный трал, который закрыл проезжую часть.

Тягач, перевозивший экскаватор, не смог проехать под мостом и застрял, передает Flashnord. Очевидцы выкладывают в Сети фотографии с места происшествия.