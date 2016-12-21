В Петербурге похитивших 15 млн поймали спустя 10 месяцев

В Санкт-Петербурге спустя десять месяцев после совершения преступления были задержаны трое бандитов, похитивших 15 миллионов рублей у директора строительной фирмы. Разбойное нападение, в ходе которого преступники завладели сумкой с деньгами, произошло еще в марте 2016 года. При проведении обысков у злоумышленников были изъяты три GPS-маяка, четыре мобильных телефона и четыре сим-карты, которые использовались во время ограбления, а также часть от похищенной суммы, передает Flashnord. Полиция ищет соучастников задержанных, а также устанавливает дополнительные эпизоды их преступной деятельности.