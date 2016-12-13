В Перми водитель автобуса высадил ребенка в лесу

Правоохранительные органы заинтересовались ситуацией, когда водитель маршрутного автобуса, двигавшегося по улице Лянгасова в Перми, не дал выйти ребенку на нужной остановке. В результате мальчик вышел на мороз в лесном массиве.

"Сотрудниками ГИБДД с руководством предприятия проведена профилактическая работа", – цитирует "Интерфакс" пресс-службу краевого управления МВД. Водитель отстранен от работы и направлен на внеплановую стажировку. К проверке подключились сотрудники следственного управления Следственного комитета по региону.