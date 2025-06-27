В Москве открылась 291 обновленная поликлиника

Здания амбулаторий реконструируют по единому московскому стандарту.

В столице реализуется масштабная программа обновления амбулаторного звена городской системы здравоохранения. Новому стандарту работы соответствует уже 291 здание поликлиник – они стали светлее, просторнее и удобнее для пациентов. Медицинскую помощь в обновленных учреждениях получают уже более восьми миллионов москвичей, и эта цифра продолжает расти по мере реализации программы модернизации поликлиник.

Так, в ходе капитального ремонта медицинские учреждения обеспечиваются электроснабжением по второй категории надежности. Это означает, что в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной. Во время модернизации в поликлиниках проводится переоснащение лабораторий, офтальмологических и физиокабинетов, устанавливается современное оборудование для лор-направления, эндоскопии и общей терапии. В филиалах поликлиник становятся доступны маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Головные здания дополнительно оснащают аппаратами для велоэргометрии, МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, денситометрами (аппаратами для исследования костной ткани) и эндоскопическим оборудованием.

Помещение в обновленных зданиях зонируют так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема максимально комфортным. Например, наиболее востребованные кабинеты размещают на нижних этажах, менее посещаемые и административные – на верхних. Все поликлиники оснащают экранами электронной очереди, системами обеззараживания воздуха, холодильниками для хранения препаратов и другим необходимыми устройствами. Для пациентов обустраивают зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами и мягкими диванами. А для сотрудников предусмотрены комнаты отдыха и психологической разгрузки, современные гардеробные с душевыми и помещения профессионального развития.

Важно, что помимо модернизации самих зданий, город благоустраивает и прилегающие территории, разделяя пешеходные и транспортные потоки, создавая места для кратковременного отдыха, обновляя систему освещения и пр. Пространство дополнительно озеленяют гипоаллергенными растениями.

Модернизация амбулаторного звена в Москве началась в 2020 году. Проект соответствует целям и задачам стратегии развития московской медицины до 2030 года и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям столицы.