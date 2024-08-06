"Бульвар московского долголетия": секреты долгой и счастливой жизни в Гостином Дворе

"Территория будущего. Москва 2030" приглашает на выставку о здоровом образе жизни.

В Гостином Дворе открылась современная интерактивная экспозиция "Бульвар московского долголетия". Это часть масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", где москвичи могут познакомиться с инновационными решениями для комфортной жизни в мегаполисе.

Центральным объектом экспозиции стало "Древо жизни" – необычная инсталляция, украшенная циферблатами часов. Это символ того, что заботиться о своем здоровье и долголетии нужно начинать уже сегодня, внедряя полезные привычки. Посетители могут узнать об известных долгожителях и их секретах, а также сделать "Портрет долголетия" с помощью технологий искусственного интеллекта.

Одним из ключевых факторов долгой и активной жизни является сохранение когнитивных функций мозга. Поэтому гостям предлагают проверить свои интеллектуальные способности, разгадывая тематический интерактивный кроссворд. Вопросы в нем касаются не только долголетия, но и интересных фактов о Москве.

Кроме того, посетители могут совершить виртуальную экскурсию по "Нестарому Арбату" – специальному маршруту, разработанному для проекта "Московское долголетие". А еще стать участниками социологического исследования, поделившись своим видением личного долголетия.

Экспозиция рассчитана на гостей всех возрастов, ведь долголетие – это не только про старость, но и про определенный образ жизни, который нужно вести уже сейчас. Здесь можно узнать о ключевых факторах, влияющих на продолжительность и качество жизни, а также найти вдохновение для внедрения полезных привычек.

Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 22:00. Вход свободный, так что каждый желающий может посетить это современное интерактивное пространство и открыть для себя секреты активного долголетия.

"Территория будущего. Москва 2030" – форум-фестиваль, который проходит в столице с 1 августа по 8 сентября. Он погружает гостей в мир инноваций и технологий, рассказывает, как может выглядеть город уже через шесть лет.