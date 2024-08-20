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Миллион рублей разыграют в финале чемпионата Москвы по "Камень, ножницы, бумага"

Миллион рублей разыграют в финале чемпионата Москвы по "Камень, ножницы, бумага"
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Чемпионат Москвы по "Камень, ножницы, бумага" набирает обороты. 35 участников уже вышли в финал.

Столица России в этом году стала центром захватывающего соревнования по классической игре "Камень, ножницы, бумага". Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" предоставил жителям и гостям города уникальную возможность побороться за звание чемпиона и заветный приз в миллион рублей.

Турнир вызвал огромный интерес среди москвичей. Участники всех возрастов – от восьми до 50 лет – с энтузиазмом включились в борьбу за победу. На данный момент в финальную стадию соревнования уже прошли 35 человек, показавших наивысшее мастерство в этой древней игре.

Отборочные туры проходят по всему городу, давая возможность каждому желающему проявить себя. Жители Троицкого и Новомосковского административных округов, Центрального и Зеленоградского округов могут посетить специально организованные площадки, где будут определены еще 13 финалистов. Ежедневно на флагманской площадке фестиваля на Чистых прудах также проходят игры, по итогам которых определяются лидеры недели. Победители воскресных турниров получают приглашение в суперфинал.

Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru

Сама игровая механика чемпионата проста, но требует от участников внимательности и быстроты реакции. Каждый день игроки могут сразиться с тремя соперниками, используя три попытки для демонстрации своего мастерства. За победу в каждой из них начисляется один балл, который идет в общий зачет. Таким образом, участники соревнуются не только друг с другом, но и с самими собой, стремясь улучшить свои результаты.

Помимо денежного приза, победитель чемпионата получит возможность надеть почетный чемпионский пояс, который уже доставлен на площадку фестиваля на Чистопрудном бульваре. Этот символ первенства станет наглядным подтверждением мастерства игрока, сумевшего превзойти всех соперников.

Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru

Организаторы мероприятия уверены, что накал страстей и азарт участников будут нарастать с каждым днем. Ведь возможность стать обладателем миллиона рублей и титула чемпиона Москвы по "Камень, ножницы, бумага" вдохновляет горожан на упорную борьбу. Финальная схватка за главный приз состоится 8 сентября, и все с нетерпением ждут, кто же станет обладателем заветного трофея.

Телеграм канал

20 августа 2024, 16:25
Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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