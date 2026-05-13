Мэр Москвы сообщил уже о третьем уничтоженном БПЛА, летевшем к столице

Дежурные силы ПВО пресекли очередную попытку вражеского беспилотника нарушить покой москвичей.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной вероломной атаке вражеских беспилотников, которые пытались прорваться к самому сердцу столицы. Благодаря безупречной работе дежурных расчетов ПВО, планы противника были разрушены.

Этот инцидент стал очередным звеном в цепи попыток прощупать оборону крупнейшего города страны. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны продолжают демонстрировать всему миру, что небо над Москвой защищено непробиваемым стальным щитом. Как сообщил градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс", это уже третий БПЛА за последнее время, который был успешно перехвачен и ликвидирован на подлете к столице. Ювелирная точность наших зенитчиков не оставила врагу ни единого шанса на успех.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — подчеркнул Мэр Москвы, координируя действия всех городских структур.

Сразу после нейтрализации цели специалисты экстренных служб развернули масштабные мероприятия в районе падения фрагментов. Саперы, криминалисты и представители профильных ведомств проводят детальное обследование территории. Главная задача — полностью исключить любые риски для жителей столичного региона. По предварительным данным, предоставленным оперативными службами, в результате инцидента разрушений на земле не зафиксировано, а самое важное — среди мирного населения пострадавших нет.