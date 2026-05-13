Громкий скандал: за что на самом деле силовики скрутили певицу Линду?

В Москве задержали эпатажную певицу Линду, а в связанных с ней офисах устроили жесткие обыски.

Спокойная жизнь звезды 90-х Линды (Светланы Гейман) прервалась внезапным визитом правоохранителей. Пока преданные фанаты переслушивают старые хиты, следователи изучают кипы бумаг в офисах музыкальных издательств. Силовики нагрянули не только к самой артистке, но и к ее партнерам. По версии следствия, Линда могла быть замешана в серьезных махинациях с документами.

Битва за наследие

Главная интрига разворачивается вокруг золотого фонда российской поп-музыки. По предварительным данным, Линду подозревают в подделке подписей. Якобы певица вместе со своим директором Дарьей Шамовой провернула хитрую схему: дамы переписали на себя права на легендарные треки, которые долгие годы принадлежали продюсеру Максиму Фадееву. Если вина будет доказана, этот светский скандал может обернуться для артистки реальным сроком. Неужели былая дружба с Фадеевым превратилась в открытую войну за гонорары?

Тайная жизнь за закрытой дверью

Пока в офисах переворачивали столы, соседи артистки пребывали в полном шоке. В элитном доме, где проживает Линда, ее привыкли видеть совсем другой — тихой, вежливой и почти незаметной.

"Я даже не знала, что у нас такое творится! Светлана всегда была очень милой, всегда поздоровается, хотя на лестничной клетке мы ее видим редко", — делится впечатлениями соседка этажом выше.

По ее словам, певица ведет практически затворнический образ жизни, посвящая себя заботе о пожилом отце. Иногда к ним заглядывает племянница Аня, и со стороны эта семья казалась образцом спокойствия.

Другие жильцы подтверждают: отец Линды часто выходит на прогулки, общается с людьми и вовсе не выглядит немощным, хотя иногда может не открыть дверь незнакомцам. Никто и подумать не мог, что за этим фасадом домашнего уюта скрываются такие бури.

След мошенников и аресты

Обыски прошли не только в квартире звезды. Громкое дело зацепило музыкального издателя "Профит" и компанию "Топ 7". Последняя фирма принадлежит супруге Андрея Черкасова — человека, который уже знаком с тюремными нарами. Сейчас Черкасов находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве. Следователи пытаются выяснить, насколько глубоко Линда была погружена в эти сомнительные бизнес-процессы.

Светские хроникеры замерли в ожидании: станет ли это задержание концом карьеры или новым витком популярности для эпатажной артистки? После изматывающего допроса Линду отпустили домой. Однако чуть позже статус артистки в скандальном уголовном деле резко изменился. Если раньше исполнительница хита "Ворона" проходила по материалам лишь как свидетель и могла отделываться формальными беседами со следователями, то теперь ситуация приняла фатальный оборот. Линда — официальный подозреваемый. А это значит, что силовики собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить звезде серьезные претензии.

13 мая 2026, 17:50
Линды (Светлана Гейман). Фото: Youtube / @sobchak
Светская Москва замерла в ожидании: главная бьюти-гуру страны Елена Крыгина представила уникальный манифест, который обещает перевернуть сознание каждой женщины и научить ее извлекать суперсилу из обычного тюбика помады. В центре столицы, в атмосфере изысканного глянца и аромата дорогих парфюмов, прошла громкая презентация новой книги предпринимателя и основательницы бренда Krygina Cosmetics Елены Крыгиной.

Звезда отечественной эстрады Наташа Королева бросила все дела в Москве и экстренно улетела за океан, чтобы вырвать из лап тяжелого недуга свою единственную сестру. Наташа Королева снова оказалась в эпицентре громких обсуждений, но на этот раз повод вовсе не праздничный.

Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова вышла в свет, чтобы триумфально объявить: ее 18-летняя дочь Полина наконец-то сбросила "розовые очки", 11 килограммов лишнего веса и избавилась от опасного мужчины, который едва не лишил ее жизни. На предпремьерном показе нового сезона реалити "Ставка на любовь" Дана Борисова выглядела сияющей, но в ее глазах читалась материнская тревога.

Ирина Пегова стала официальной наследницей имущества Людмилы Арининой, подтвердив, что многолетняя искренняя преданность ценится выше формальных родственных связей. Вопрос распределения наследства народной артистки Людмилы Арининой, ушедшей из жизни в марте текущего года, получил неожиданное развитие.

В ночь на 13 мая занавес навсегда опустился для человека, который стал первым глотком свободы в душном эфире гибнущей империи и научил целую страну дышать правдой без фильтров. Эпоха титанов уходит, оставляя после себя лишь шум телевизионных помех и горькое осознание невосполнимости.

