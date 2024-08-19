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Атмосфера XIX века в "Лужниках": москвичей приглашают на открытый урок исторического танца

Атмосфера XIX века в "Лужниках": москвичей приглашают на открытый урок исторического танца
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Открытое занятие в "Лужниках" станет отличной возможностью для всех желающих приобщиться к миру исторического танца.

Москвичи и гости столицы стали свидетелями грандиозного культурного события этого лета – фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Масштабное мероприятие развернулось более чем на 600 площадках города и продлится вплоть до 8 сентября. В рамках фестиваля подготовлена насыщенная программа, включающая в себя концерты, кинопоказы, театральные постановки, тематические мастер-классы, соревнования и тренировки, лекции, экскурсии, выставки, интеллектуальные и спортивные игры, квесты и викторины.

Одним из ярких событий фестиваля станет открытое занятие по историческому танцу, которое пройдет 20 августа в спортивном комплексе "Лужники". Мероприятие организовано в рамках подготовки к бальному вечеру "Московские кружева", который состоится 21 сентября в Измайловском кремле. Занятие будет вести Дарья Рязанова, преподаватель студии исторического танца "Трианон" и распорядитель бального вечера.

Программа открытого урока будет сосредоточена на танцевальных традициях XIX века – периода расцвета вальсов и полек. Помимо этих популярных танцевальных направлений, участники также познакомятся с кадрилями, контрдансами, игровыми танцами и мазурками. Некоторые из представленных танцевальных схем являются реконструкцией хореографии прошлых эпох под аутентичную музыку, в то время как другие созданы современными танцмейстерами с соблюдением канонов исторического танца.

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19 августа 2024, 15:15
Фото: М. Денисов / www.mos.ru
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