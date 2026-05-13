"Тащила через границу": на фоне семейных проблем Наташа Королева экстренно покинула Россию

Звезда отечественной эстрады Наташа Королева бросила все дела в Москве и экстренно улетела за океан, чтобы вырвать из лап тяжелого недуга свою единственную сестру.



Наташа Королева снова оказалась в эпицентре громких обсуждений, но на этот раз повод вовсе не праздничный. Певица была вынуждена в спешном порядке покинуть родные пенаты и отправиться в Майами, где уже давно обосновались ее самые близкие люди. Причиной внезапного отлета стала настоящая беда: состояние здоровья ее старшей сестры Ирины, которую преданные фанаты помнят под сценическим псевдонимом Руся, резко ухудшилось. 57-летняя Ирина когда-то была настоящей звездой и собирала стадионы, но блестящую карьеру перечеркнула жестокая болезнь — серьезные проблемы с сахаром в крови, требующие ежеминутного контроля и специфической терапии.

Выяснилось, что в хваленой американской медицине произошел фатальный сбой. Необходимых препаратов, которые могли бы помочь Ирине прямо сейчас, в аптеках США просто не оказалось. Королева, не раздумывая ни секунды, взяла ситуацию в свои железные руки.

"Привезла препараты, которые ей необходимы как воздух. У нее сахар, по показателям. Тащила через границу в специальной сумке. Их же в холодильнике надо хранить", – поделилась певица.

Напомним, что Ирина Порывай когда-то блистала на эстраде, но из-за проблем со здоровьем была вынуждена оставить сцену и переехать в Америку. Там она живет вместе с матерью в элитных апартаментах, которые уже много лет принадлежат семье в солнечном Майами. Теперь к ним присоединилась и Наташа, которая, по слухам, планирует пробыть в США столько, сколько потребуется для полной стабилизации состояния любимой Руси.