Золотой дождь из ниоткуда: кому икона "Нечаянная Радость" принесет богатство 14 мая

Этот день может стать поворотным в вашей судьбе, если знать, о чем просить небеса и почему 14 мая категорически нельзя давать деньги в долг.



В церковном календаре 14 мая — дата особая, пронизанная светом и надеждой. Главный акцент дня — празднование в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". Это время, когда небеса открыты для самых смелых просьб. Если вы находитесь в затяжном финансовом пике или личная жизнь напоминает руины, именно сегодня молитва перед этим образом способна принести то самое "нечаянное" спасение. Также верующие вспоминают пророка Иеремию и святую царицу Грузинскую Тамару — покровительницу сильных женщин. Тамара помогает тем, кто борется за справедливость и достаток в семье, так что дамам сегодня стоит быть особенно активными.

В народном календаре 14 мая величают Еремеем Запрягальником. Наши предки знали: "Еремей, Еремей, про посевы разумей". Это время самой тяжелой, пахотной работы, когда закладывается фундамент богатства на весь год. Если вы планируете новый бизнес-проект или крупную сделку — 14 мая идеальный момент для "пахоты" в интеллектуальном смысле.

Примета дня гласит: если утро встретило вас ясным солнцем — лето будет щедрым на прибыли и удачные сделки.

Чего стоит бояться 14 мая? Существует жесткое табу, нарушив которое, можно навлечь на себя нищету. Категорически запрещено давать что-либо в долг — будь то крупная сумма или обычная щепотка соли. Верят, что вместе с вещью вы отдаете удачу и "хлеб" из дома. Также не вздумайте жаловаться на судьбу и ныть. Пророк Иеремия, вошедший в историю своими плачами, может "закрепить" ваше минорное состояние, и тогда из депрессии и безденежья придется выбираться очень долго. Будьте на позитиве, работайте в поте лица, и "Нечаянная Радость" не заставит себя ждать.