Гостей и жителей столицы приглашают на экскурсии по Басманному району в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы"

Участникам расскажут необычные истории, связанные с Немецкой слободой. Покажут места, где жили и создавали свои шедевры известные литераторы прошлого века.

Горожан и гостей столицы приглашают на экскурсии по историческим местам Басманного района. Прогулки проводятся в рамках реализации фестивальной программы «Усадьбы Москвы». В период с 15 июля по 15 августа участники смогут своими глазами увидеть доходные дома и старинные особняки, узнать, где родились и жили известные литераторы XIX века.

Важно отметить, что для участия потребуется предварительная электронная регистрация. При этом участие осуществляется на безвозмездной основе.

Особняки, которые находятся на территории Басманного района, объединили в усадебный кластер. Он используется для проведения мастер-классов, лекций, прогулок и других событий. Каждый желающий может присоединиться к экскурсиям, исходя из собственных интересов.

Сейчас особой популярностью пользуются следующие экскурсии: «Дворяне, купцы, императоры: кто жил в Басманном районе», «История села Елохова» или «Архитектурные жемчужины Басманного». Во время прогулок гид познакомит участников с биографиями известных жителей этих мест, расскажет о знаменитых соборах и архитектурных особенностях.

Горожане и гости столицы также могут принять участие в прогулках по следующим маршрутам: «Литературные улицы Басмании», «Доходные дома Басманного района», «Басманный район: от Немецкой слободы до наших дней». Кроме того, для всех желающих подготовили экскурсию по городской усадьбе А.К. Разумовского.

Напомним, фестиваль «Усадьбы Москвы» начался 15 июня и продлится до 15 сентября. Он проходит на 40 исторических площадках. Горожане и гости столицы знакомятся со старинной архитектурой и традициями Москвы, изучают ее культуру.

Комитет по туризму продолжает формировать устойчивый бренд Москвы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год в городе проходят события, которые объединяют его гостей и жителей. Они могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям на «Московском чаепитии» или попробовать «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.