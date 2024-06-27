Стартовал первый этап благоустройства территории парка "Сокольники"

Все работы будут проводить в строгом соответствии с планом, который учитывает уникальный природный ландшафт объекта.

Специалистами комплекса городского хозяйства реализуется первый этап благоустройства и реабилитации территории парка «Сокольники». Об этом сообщает мэрия Москвы.

«На сегодняшний день парк “Сокольники” — одно из самых популярных мест отдыха жителей близлежащих районов. Новый проект рассчитан на три года, только в этом году обновим территорию на окраине парка общей площадью более 88 гектаров. Приведем в порядок инфраструктуру, добавим функционала второстепенной входной зоне, сделаем новые пешеходные дорожки. Все работы будут проводиться максимально бережно, с учетом уникального природного ландшафта парка», — отметили в ведомстве.

Сейчас введено временное ограничение доступа на ряд участков, где проводятся работы. Свободный доступ закрыт на территорию, находящуюся возле Путяевского пруда. Не получится посетить детскую площадку, расположенную в Митьковском проезде и территорию к западу от филиала госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. Участки начнут открывать по мере завершения работ.

Территорию вокруг Золотого пруда и участок на пересечении 1-го Лучевого просека и Митьковского проезда откроют только в конце августа.

«Проведем благоустройство возле Большого Путяевского пруда: обновим около него дорожки, отремонтируем расположенные рядом спортивные и детские зоны. На берегах Золотого пруда будут организованы настилы и зоны для летнего солярия, всесезонная площадка для мероприятий», — пояснили в столичной мэрии.

Напомним, что на территории парка уже более 10 лет работает уникальный орнитологический центр и приют. Это единственное подобное учреждение в России. В рамках проекта по благоустройству центр перенесут на новую площадку. Она будет больше и комфортнее. На открытой территории орнитария запроектированы присады для соколов, индивидуальные и групповые вольеры для птиц, голубятня и воронятник.

В рамках первого этапа работ на территории парка приведут в порядок семь детских и пять спортивных площадок.