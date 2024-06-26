Изютинский пруд на Черноморском бульваре приведут в порядок до конца года

Водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по реабилитации Изютинского пруда. Водный объект расположен на Черноморском бульваре на юге Москвы. Все запланированные задачи завершат до конца года. Об этом сообщили в столичной мэрии.

«В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдается эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года», — уточнили в ведомстве.

Водоем имеет площадь 0,3 гектара. Его очистят от ила, приведут в порядок береговые полосы и сформируют зону биоплато. В настоящее время объем иловых отложений оценивается в две тысячи кубометров. После этого будут обновлены 276 метров береговой полосы, которые в настоящее время разрушены. Специалисты выполнят отсыпку гранитного щебня по существующему естественному откосу.

В финале проводимых работ высадят более шести тысяч водных растений разных видов. Они будут играть роль естественных фильтров, снижая зарастание. Биоплато займет площадь около 359 квадратных метров.

Напомним, что ранее стартовали аналогичные работы по реабилитации на территории пруда Быково Болото в Зеленограде. На объекте наблюдается сильное зарастание, накопление больших объемов ила и разрушение береговой полосы. Из пруда извлекут ил общим объемом более 2,5 тысячи кубометров. Это позволит увеличить максимальную глубину водоема с двух до 3,5 метра. Затем специалисты обновят разрушенные участки береговой полосы протяженностью 425 метров. Их оформят в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе обустроят две зоны биоплато общей площадью 60 квадратных метров, где высадят водные растения.

Отметим, что специалисты на регулярной основе проводят обследование водоемов, находящихся в границах Москвы. Если при этом выявляются проблемные места, то принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется каждый год с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году на территории столицы планируют привести в порядок свыше 20 прудов.