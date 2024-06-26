Изютинский пруд на Черноморском бульваре приведут в порядок до конца года

Лолита снова оскандалилась из-за внешнего вида Тесты Секрет идеальной фигуры Ани Лорак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Вторник 16 июля

15:16В свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая 14:43[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 14:40Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар" 13:15Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона: наследство звездного отца 12:29Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 11:10Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова 10:19"Отстаньте от меня!": толпа довела до слез звезду "Женского стендапа" – вступилась Седокова 08:47Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье 04:11ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца 01:03"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 22:03"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана 21:3217 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только! 20:07Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали 18:28Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня? 17:46Не может забыть Эмбер? Депп закрутил роман с копией Херд – она россиянка 16:48"Страшно": Тодоренко подвергла опасности пятилетнего сына 15:58Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть 15:00"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14:45"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике 14:18Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила" 13:22ТЕСТ: узнайте иностранных звезд, снимавшихся в советском кино – их имена известны всему миру 12:20"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки 10:58Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали! 09:46"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры 04:12Алла Довлатова поделилась рецептом необычного летнего салата 00:07Бывший муж Бородиной готовится снова стать отцом 21:26Названо идеальное место для селфи и сториз: самые красивые кадры звезды делают здесь 21:10Надежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 18:26"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 15:15Тест: Чьи пельмешки? Угадай российских звезд по губам 12:55ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 12:24Тренд на внутренний туризм: в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах? 12:14Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля 09:07[ТЕСТ] по фильмам о летнем отдыхе в СССР: ответь на 10 вопросов 06:16Нет доказательств – нет дела: обвиненная в сексе за деньги Решетова села в лужу 03:10Отели, СПА и развлечения: что предлагают новые российские курорты 03:09"Хочется любить долго, нежно, страстно": жених сплясал на концерте Лорак в Витебске 00:06"Отчаянно хочет увидеть сына": жена Карла III препятствует его встрече с принцем Гарри 21:24Тест для людей родом из Совесткого Союза: сколько эти продукты стоили в СССР – проверь себя 18:28Мама, я хочу тату: руководство для родителей и подростков по ответственному выбору татуировок 15:43Потерявший жену Сумишевский рассказал о своей новой молодой возлюбленной 15:30Врач Коньшина рассказала, как помочь ребенку с заиканием учиться в школе? 13:45ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре 12:33[ТЕСТ] по яркой биографии Михаила Пуговкина: к 101-летию именитого актера 10:28"Иногда меня болтает": 77-летняя Елена Преснякова раскрыла секрет своей стройности 09:10Психологи звезд шоу-бизнеса: как артисты преодолевают проблемы и что обсуждают с коучами 06:24Дочь Успенской откровенно рассказала о предательстве в семье и его последствиях 03:40Онкобольная Кейт Миддлтон не сможет поддержать принца Уильяма в ответственный день 00:03Сегодня Борису Клюеву могло бы исполниться 80 лет: вспоминаем яркие моменты из жизни актера 21:57Королева сообщила о ЧП: срочно потребовалась карета скорой помощи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Изютинский пруд на Черноморском бульваре приведут в порядок до конца года

Изютинский пруд на Черноморском бульваре приведут в порядок до конца года
19

Водоем очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зону биоплато.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по реабилитации Изютинского пруда. Водный объект расположен на Черноморском бульваре на юге Москвы. Все запланированные задачи завершат до конца года. Об этом сообщили в столичной мэрии.

«В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдается эрозия береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года», — уточнили в ведомстве.

Водоем имеет площадь 0,3 гектара. Его очистят от ила, приведут в порядок береговые полосы и сформируют зону биоплато. В настоящее время объем иловых отложений оценивается в две тысячи кубометров. После этого будут обновлены 276 метров береговой полосы, которые в настоящее время разрушены. Специалисты выполнят отсыпку гранитного щебня по существующему естественному откосу.

В финале проводимых работ высадят более шести тысяч водных растений разных видов. Они будут играть роль естественных фильтров, снижая зарастание. Биоплато займет площадь около 359 квадратных метров.

Напомним, что ранее стартовали аналогичные работы по реабилитации на территории пруда Быково Болото в Зеленограде. На объекте наблюдается сильное зарастание, накопление больших объемов ила и разрушение береговой полосы. Из пруда извлекут ил общим объемом более 2,5 тысячи кубометров. Это позволит увеличить максимальную глубину водоема с двух до 3,5 метра. Затем специалисты обновят разрушенные участки береговой полосы протяженностью 425 метров. Их оформят в виде свайно-заборчатой стенки из бревен лиственницы. На финальном этапе обустроят две зоны биоплато общей площадью 60 квадратных метров, где высадят водные растения.

Отметим, что специалисты на регулярной основе проводят обследование водоемов, находящихся в границах Москвы. Если при этом выявляются проблемные места, то принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется каждый год с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году на территории столицы планируют привести в порядок свыше 20 прудов.

Подпишись в Telegram

26 июня 2024, 14:01
Сандурская Софья / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Прогулочную набережную обустраивают на территории музея-заповедника "Коломенское"

Прогулочную набережную обустраивают на территории музея-заповедника "Коломенское"
Масштабный проект по приведению в порядок территории рассчитан на три года. Гости и жители столицы, после завершения всех работ, получат современное пространство для отдыха. Специалистами комплекса городского хозяйства проводятся работы по реализации первого этапа благоустройства и реабилитации территории музея-заповедника «Коломенское».

На территории столицы в рамках проекта "Лето в Москве" открылся шестой скейт-парк

На территории столицы в рамках проекта "Лето в Москве" открылся шестой скейт-парк
Новичкам предлагают бесплатную помощь тренеров. Заниматься могут все желающий, чей возраст больше шести лет. На площадке «Московских сезонов» в рамках реализации проекта «Лето в Москве» открыт шестой скейт-парк.

На столичных набережных продолжаются обучающие занятия по танцам

На столичных набережных продолжаются обучающие занятия по танцам
Посетить мастер-классы могут и опытные танцоры, и новички. На территории столицы продолжается проведение мероприятий в рамках реализации фестивальной программы «Лето в Москве.

Фестиваль "Папа и сын" пройдет в Москве на Тверском бульваре

Фестиваль "Папа и сын" пройдет в Москве на Тверском бульваре
Для гостей подготовлены мастер-классы, игры, гонки на машинках и разнообразные лакомства. С 26 по 30 июня жителей и гостей столицы приглашают на семейный фестиваль «Папа и сын».

В Восточном административном округе 95 тысяч жителей получат новые квартиры по программе реновации

В Восточном административном округе 95 тысяч жителей получат новые квартиры по программе реновации
Современное жилье отвечает всем стандартам. На первых этажах новостроек разместят спортивные клубы, салоны красоты и секции для детей. В Москве продолжается реализация программы реновации.

Выбор читателей

15/07Пнд"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14/07ВскНадежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 14/07Вск"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 16/07Втр"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 15/07Пнд"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры 15/07ПндОрлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали!