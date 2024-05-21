Раскрыты секреты и особенности столичной экскурсии "Неизвестное метро"

Участники смогут получить ответы на самые каверзные вопросы о столичном метро, а также своими глазами увидеть, как менялась подземка.

Участники смогут получить ответы на самые каверзные вопросы о столичном метро, а также своими глазами увидеть, как менялась подземка.

Маршрут экскурсии «Неизвестное метро» разработан специалистами Музея транспорта Москвы. Маршрут начинается на станции «Киевская» Кольцевой и заканчивается на «Арбатской» Арбатско-Покровской линии.

«Маршрут “Неизвестное метро” станет третьим после экскурсий по Большой кольцевой линии и недавно открывшимся станциям. Он рассчитан прежде всего на москвичей, которые хорошо ориентируются в метро, но используют его в основном как средство передвижения. Наш гид покажет историю и эволюцию столичного метрополитена изнутри, делая акцент на малоизвестных фактах», — пояснили в Музее транспорта Москвы.

Во время экскурсии участники смогут увидеть фрески, на которых нанесены изображения различных исторических событий.

«Московское метро изначально проектировали как подземные дворцы для людей. Молодая Страна Советов хотела доказать, что, несмотря на все трудности, живет и развивается. Но если в дизайне станций первых очередей еще чувствуется влияние конструктивизма, то Кольцевую строили уже с размахом — величественной и торжественной», – объяснили представители Музея.

Прогулка вряд ли оставит кого-то равнодушным. Напомним, что ранее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина начали работы по созданию лучшего в мире музея транспорта. Помимо постоянной экспозиции, рассказывающей о становлении и развитии системы городского транспорта, проводятся и тематические. Задача создателей музея состоит в том, чтобы показать гостям эволюцию столичного транспорта. Продемонстрировать, какой путь прошел город.

Экспозицию музея делаю доступной для всех гостей. Она будет сформирована и в интерактивном, и в мультмедийном пространстве. Учтены и требования маломобильных посетителей, для них создадут все необходимое, чтобы комфортно посещать учреждение.

Проектируемая площадь всего комплекса — около 20 тысяч квадратных метров. Из них 15,5 тысячи квадратных метров — основное здание, 3,7 тысячи — мультиформатное пространство для временных выставок, культурных и образовательных программ и мероприятий.