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Четверг 13 июля

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В "дом под юбкой" на Тверской улице проведут капремонт

В "дом под юбкой" на Тверской улице проведут капремонт
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Здание построили в Москве в 1939–1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова.

Москва может похвастаться богатейшим историческим наследием. Разумеется, власти города прикладывают большие усилия для сохранения уникальных зданий. При необходимости столичные памятники архитектуры проходят капитальный ремонт, в ходе которого специалисты приводят в порядка фасады и внутренние помещения, а также заменяют инженерные системы.

В знаменитом "дом под юбкой" на углу Тверской улицы и Тверского бульвара тоже вскоре проведут капитальный ремонт. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. О предстоящих работах рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Одобрен проект капитального ремонта исторического дома 17 на Тверской улице. В ходе работ планируется обновить потолок, стены и полы, заменить тамбурные дверные блоки. Также будут обновлены лестничные марши: ступени и деревянные поручни", – отметил чиновник.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что в ходе капитального ремонта планируется заменить дверки инженерных ниш и почтовые ящики, а также установить номерные подъездные и поэтажные таблички и информационные настенные доски.

По ее словам, отдельная часть работ будет связана с обновлением инженерных систем. Специалисты, в частности, модернизируют коммуникации, отвечающие за электроснабжение, водоснабжение и отопление дома.

"Также планируется обновление вводно-распределительного устройства, этажных щитов, общедомового освещения, магистральных трубопроводов и стояков холодного, противопожарного и горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации", – уточнила глава ведомства.

Объект культурного наследия регионального значения является жилым домом, поэтому впалости города контролируют не только сохранность исторического здания, но и уровень комфорта местных жителей.

Здание построили в Москве в 1939–1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. В народе его прозвали "дом под юбкой" из-за ныне утраченной статуи девушки, которая украшала угловую башенку.

13 июля 2023, 17:16
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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